Україна активно тиснутиме на росіян у Стамбулі: військовий назвав дієвий важіль впливу

У середу, 23 липня, у Стамбулі відбудеться зустріч делегацій Росії та України. Українська делегація буде активно тиснути на росіян, аби розпочалися реальні перемовини про припинення бойових дій, ракетно-дронових ударів по українцях і так далі.

Україна має важелі впливу насамперед на фронті. Майор ЗСУ Єгор Чечеринда озвучив 24 Каналу думку, що чим більше успіхів буде на полі бою, тим менше буде роботи в українських дипломатів.

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Серйозний важіль впливу

Єгор Чечеринда зазначив, що українська делегація буде активно тиснути на росіян, щоб розпочалися перемовини про всеосяжне припинення бойових дій і вогню на лінії фронту, а також закінчилися ракетно-дронові удари по Україні.

Також наша делегація буде активно вимагати від росіян особистої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна для ухвалення якихось реальних рішень. Крім того, вкрай важливим питанням є обмін всіх на всіх полонених і повернення українських дітей.

Важелі впливу у нас є на лінії фронту. Чим більше успіхів буде там, тим менше буде роботи в українських дипломатів. Тому дуже сподіваємося саме на військову допомогу від наших партнерів,

– сказав майор ЗСУ.

Зокрема, нещодавно росіяни днями показали свій завод в Татарстані, де вони виготовляють, за інформацією української розвідки, від 170 до 190 ударних БпЛА і дронів-обманок на день. Це дійсно небезпечно.

Однак Україна знає, де розташоване це виробництво, його координати. Це аргумент звертатися до наших європейських, американських партнерів, зокрема, до президента США Дональда Трампа, аби для ЗСУ передали далекобійні засоби ураження. Це буде абсолютно законна ціль на території Росії.