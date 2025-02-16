На тлі переговорів США і Росії Макрон зв'язався з главою Саудівської Аравії

У Саудівській Аравії розпочинаються переговори між делегаціями США та Росії. На них не будуть присутні ні Україна, ні союзники. Цей факт викликав хвилювання у Європі.

На тлі зустрічі американців і росіян 17 лютого Еммануель Макрон скликає екстрений саміт європейських лідерів. Також стало відомо, що французький президент провів телефонну розмову із лідером Саудівської Аравії, передає 24 Канал із посиланням на пост Макрона у соцмережі "Х".

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Говорили про Україну

Президент Франції розповів, що розмовляв із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Після обговорення Гази, Лівану та Сирії вони торкнулися теми України. За словами Макрона, вони поговорили про війну Росії проти України та про роль, "яку Саудівська Аравія може відіграти у зміцненні міцного та тривалого миру, з європейцями в центрі процесу".

Нагадаємо, що на Мюнхенській конференції представники адміністрації Трампа робили різкі заяви на адресу Європи. Зокрема, спецпосланець Кіт Келлог заявив, що вона не буде присутньою "фізично" за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. У відповідь президент Зеленський наголосив, що оскільки бойові дії відбуваються саме в Україні, то їй належить право вирішувати, хто має бути учасником переговорів.

Також президент наголосив, що він у жодному разі не прийме угоди, яка буде ухвалена без участі України.