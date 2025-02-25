Є "темна конячка", яку Україна може використати проти союзу Путіна з Трампом
- Європа та Україна можуть об'єднатись проти союзу США і Росії, якщо Трамп та Путін об'єднаються.
- Одна з країн Азії може мати мотивацію підтримати Україну та Європу через загрози США відрізати його від постачання російських ресурсів.
Російська та американська делегації вже зустрічались в Саудівській Аравії, тим часом Дональд Трамп активізував погрози Україні. США та Росія можуть об'єднатись у союз, але Україна матиме для них певну відповідь.
Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що наша країна об'єднається не лише з Європою, а ще з однією країною в Азії. Вона матиме мотивацію воювати проти США.
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Хто стане "темною конячкою" України
Продовження війни в Україні, на думку політтехнолога, не буде просто війною Росії проти нашої країни. Це буде війна України, Європи та інших союзників проти країни-агресорки разом зі Сполученими Штатами, якщо Трамп та Владімір Путін об'єднаються.
Однак Україна та європейські країни можуть мати лазівку, а саме ще одного важливого союзника – Китай.
Буд конфігурація: з одного боку будуть Європа, Китай, Україна в складі Європи, з іншого – США і Росія. Тут і побачимо хто кого,
– сказав Шейтельман.
Політтехнолог додав, що Пекін може мати мотивацію – якщо США спробують відрізати Китай від постачання російських газу та нафти, Китай забере "усе". Тоді Америка не зможе нічого вдіяти.
До речі, водночас полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан переконаний, що невдовзі політичне керівництво Росії та США зрозуміють, що ладнати їм не виходить. Ймовірно, вони почнуть сваритись і не сформують союзницькі відносини.