Кремль цього дуже не хоче: які теми можуть обговорити США та Росія в Саудівській Аравії

Володимир Зеленський підтримав крок щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі. Росія також погодилась, але одразу ж порушила домовленості, тож перемир'я знову обговорюватимуть 24 березня в Саудівській Аравії.

Як розповів 24 Каналу політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, мовиться не лише про удари по енергетиці, а загалом про всю цивільну інфраструктуру. Адже Росія постійно атакує лікарні, школи, садочки.

До теми "30-денне перемир'я": що відомо про домовленості США з Україною та Росією

З яким питанням не погоджується Росія

Володимир Зеленський запропонував припинити удари по всій цивільній інфраструктурі, визначити перелік об'єктів. Саме ці нюанси мають обговорювати 24 березня у Саудівській Аравії.

Я впевнений що є дуже багато розмов щодо бізнес-інтересів Росії та США, зокрема щодо залучення американських інвестицій, купівлі нафти. Там низка питань, які можуть обговорювати американці та росіяни,

– зауважив політичний експерт.

Малоймовірно, що до цих переговорів залучать Україну чи треті країни. Але позиції та умови нашої держави обов'язково передадуть Росії. Ба більше, з'явилася певна інформація, яку частково підтвердив Дональд Трамп і Володимир Зеленський, щодо передачі Запорізької АЕС під контроль України.

Навіть є умови, за яких, можливо, вдасться забрати Енергодар. Росіяни дуже не хочуть цього робити, сильно пручаються, але без цього ніяк. Є варіант, що ми її дійсно заберемо, якщо Трамп вирішить пролобіювати такий інтерес

– припустив Андрій Городницький.

Наразі президент США не надто старається в інтересах України. Хочеться, щоб він активніше підтримував демократичний бік і міжнародне право, а не власні бізнесові вигоди.

Нагадаємо, нова зустріч між делегаціями України та США відбудеться 24 березня. У ній братимуть участь технічні команди країн. Після цього заплановані переговори між американцями та росіянами.