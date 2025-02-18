Зеленський зробив дуже вдалий маневр, доки США та Росія вели переговори в Ер-Ріяді

На тлі переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Цим кроком він продемонстрував, що з його позицією необхідно рахуватися.

Російський політтехнолог Аббас Галлямов в етері 24 Каналу назвав вчинок Зеленського вдалим маневром. Зауважимо, український лідер мав відвідати Саудівську Аравію, однак з певних причин переніс свій візит.

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Зеленський змушує США та Росію рахуватися з його інтересами

Президент України Володимир Зеленський здійснив вдалий маневр, поки делегації США та Росії вели переговори в Саудівській Аравії – він зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Стамбулі.

Ердоган – амбіційний гравець, від якого залежить спроможність Росії обходити санкції. Він є прихильником активної зовнішньої політики, як і Дональд Трамп та Владімір Путін.

Зверніть увагу! Зеленський вважає, що Туреччина може бути однією із країн, яка надасть Україні гарантії безпеки.

Під час зустрічі Зеленський та Ердоган, ймовірно, обговорили можливість відправлення миротворців Туреччиною на лінію розмежування. Водночас США та Росія можуть розглядати китайців чи бразильців на цю роль.

Чому цей маневр вважається успішним? Хоча Зеленський не бере участі в переговорах в Ер-Ріяді, він незримо присутній у паралельному переговорному процесі, змушуючи інших враховувати його інтереси,

– підкреслив Аббас Галлямов.

Проте США мають складні відносини з Туреччиною. Трамп може використати деякі аргументи проти Ердогана, змушуючи його діяти певним чином. Однак невідомо, чи буде американський президент застосовувати ці важелі. Він може використати позицію турецького лідера як інструмент тиску під час переговорів із Путіним.

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Глава Кремля може наполягати на миротворчій місії, яку очолять китайці, але Трамп може сказати: "Я не можу скасувати угоду між Зеленським та Ердоганом, оскільки вони вже досягли домовленості". У такому випадку доведеться враховувати думку України.