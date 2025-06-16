Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила про паузу в переговорах зі США. Вашингтон нібито скасував консультації з Москвою з питання нормалізації роботи посольств обох країн.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Час працює проти нас: як загострення на Близькому Сході може зіграти на руку Росії

Що відомо про паузу

Захарова переконує – за ініціативою американських перемовників скасовано чергову зустріч у межах двосторонніх консультацій. Йдеться про так зване усунення "подразників" з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн.

Сподіваємося, що взята ними (представниками США – 24 Канал) пауза не стане занадто довгою,

– повідомили в МЗС країни-агресорки.

Нагадаємо, напередодні новий російський посол у Вашингтоні Алєксандр Дарчієв наголосив, що відновлення російсько-американських відносин – це "справа далекої перспективи", адже на заваді стоять так звана "глибинна держава" у США та антиросійські сили в Конгресі.

Черговий раунд переговорів між Росією та США відбувся 10 квітня у Стамбулі. Ще тоді основною темою тоді була нормалізація роботи дипломатичних представництв.