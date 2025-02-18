Нас не запросили на зустріч в Саудівську Аварію, і це стало для нас "сюрпризом", – Зеленський

18 лютого у Саудівській Аравії відбулися переговори Росії та США про Україну. Водночас ні Київ, ні Європу на зустріч не запросили. Володимир Зеленський не приховував здивування.

Під час візиту до Анкари Володимир Зеленський для журналістів прокоментував переговори Росії та США у Ер-Ріяді. Він заявив, що ця ситуація йому нагадує так звані Стамбульські перемовини у 2022 році, передає 24 Канал.

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Це був "сюрприз"

Глава держави підкреслив, що Україну не запрошували на цю російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії.

Для нас це було сюрпризом, думаю, як і для багатьох. Ми з медіа цю інформацію отримали,

– поділився президент.

Він наголосив, що Україна, як ніхто, прагне завершення війни. "Ми хочемо, щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував і мені здається, що це справедливо", – зазначив політик.

На тлі зустрічі росіян і американців за спиною в України Володимир Зеленський скасував свій офіційний візит до Саудівської Аравії і переніс його на 10 березня.

Він додав, що йому байдуже, хто залишиться в Саудівській Аравії на момент його прибуття. Але не байдуже, якщо наші партнери про нас подумають щось зайве.