Чого боїться Кремль та навіщо Захід дає Путіну надію: пояснення аналітика

Росіяни опинилися у дуже складній ситуації на фронті в Україні. Зараз втілюється найбільший страх окупантів – поступова поразка у війні проти України.

Про це 24 каналу розповів політичний аналітик та журналіст зі США Армен Чібухчян. За його словами, ситуація на фронті та все, що робить Україна, змушує росіян нервуватися.

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Тому російські загарбники будуть намагатися зробити хоча б щось, аби змінити ситуацію.

Росіяни втратили Куп'янськ і всю Харківщину, далі – Херсон. У російських пабліках не розуміють, що відбувається. Найстрашніше, що може статися з пропагандою Путіна, – це те, що люди почнуть думати, що їх обманюють,

– зазначив Чібухчян.

До росіян поступово приходить усвідомлення реальності

Журналіст зі США зауважив, що страхи Росії добре демонструє "мутація", яка сталася з російськими пропагандистами.

Спочатку на російському телебаченні розповідали про те, що санкції корисні для російської економіки та що Росії потрібно розвивати власну промисловість.

Зараз же у пропагандистських шоу відкрито говорять про те, що якщо повністю відмовитися від виробів із Заходу, то російська залізниця зупиниться, а літаки перестануть літати.

За словами політичного аналітика, така зміна позиції опосередковано є заслугою України.

Це те, чого досягнули ЗСУ. Коли росіян сильно б'ють і починає боліти, то до них поступово приходить усвідомлення реальності,

– зауважив журналіст.

Чого боїться Владімір Путін

Він додав, що в Кремлі бояться економічних наслідків санкцій проти Росії.

"Путін не розраховував на те, що Росії доведеться імпортозаміщувати все. Він сподівався, що вдасться домовитися з Заходом і у найгіршому випадку поділити Україну", – зазначив Чібухчян.

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На думку журналіста зі США, російський диктатор не очікував, що війна затягнеться на 9 місяців. Він також був переконаний, що потрібно дочекатися зими. Тоді Захід зрозуміє, що замерзає без російського газу, і піде на перемовини.

Однак сталося те, чого російський диктатор не очікував. Найстрашніше для Путіна, що Європа не боїться зими. А саме це було останнім аргументом Путіна. Інших аргументів, окрім ядерної зброї, у нього не залишається,

– наголосив Чібухчян.

Російський диктатор не досяг того, чого хотів

Як зазначив аналітик, російський диктатор хотів "покарати" Захід за підтримку України. Однак більшість європейських країн вирішили проблеми з енергоносіями.

Ситуація у Путіна вже настільки погана, що він вже навіть Орбану – своєму найбільшому союзнику у Європі – не постачає нафту,

– додав Чібухчян.

При цьому, на думку журналіста, у російського диктатора немає стратегії, як вийти з цієї ситуації.

Тактика хорошого і поганого поліцейського

Водночас країни Заходу не налаштовані на ескалацію ситуації з Москвою. Як зазначив політичний аналітик, Захід застосовує з Росією "тактику хорошого і поганого поліцейського".

У перші дні війни роль доброго "поліцейського" виконував президент Франції Еммануель Макрон. Потім цю роль взяв на себе лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Та й зараз Захід заграє з Росією,

– сказав журналіст зі США.

Чому Захід дає Путіну надію на переговори з Україною

На його думку, така лінія поведінки пов'язана з тим, що у Росії є ядерна зброя. Чібухчян зазначив, що якщо у мавпи є граната, то треба відвертати її увагу, гратися з нею, щоб у певний момент гранату відібрати. А якщо мавпа зрозуміє, що вона – у глухому куті, і в неї немає вибору, то може й підірвати цю гранату.

Саме тому Путіну дають певну надію, що, можливо, знайдуться ті, хто переконає Зеленського, щоб він пішов на переговори з Росією,

– пояснив політичний аналітик.

Він додав, що таку гру з Росією можна чітко простежити за заявами західних політиків.

Є періоди, коли починають загравати з Путіним, щоб він думав, що все-таки є якась ймовірність переговорів. А в цей час Україна бере Харків, Ізюм, Херсон.

Однак як тільки заяви Заходу починають сіяти сумніви у самій Україні, західні країни нагадують про те, що лише Києву вирішувати, коли проводити переговори.

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Переговори між Україною та Росією: коротко