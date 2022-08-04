У Зеленського назвали 4 умови для правильної позиції у переговорах з росією

4 серпня 2022 , 11:38
Читать новость на русском

Джерело:

Михайло Подоляк

Україна призупинила мирні переговори з росією та не відновлює їх через ситуацію на фронті. В Офісі Президента назвали умови, які дозволять України мати правильну позицію під час переговорів з окупантами.

Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні

Заступник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україні, щоб говорити з росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. За його словами, правильна позиція складається з чотирьох складових.

До теми путін не зупиниться, поки не буде зупинений, – Кулеба написав потужну статтю для New York Times

Йдеться про наявність в України далекобійної артилерії, РСЗВ та ATAСMS, щоб знищити російську логістику. Також Україна повинна мати протиповітряну та протиракетну оборону, щоб захистити міста.

Окрім того, Подоляк наголосив на тому, що Україні потрібні ударні безпілотники. "Найкращі мисливці", – зазначив радник глави ОП.

Врешті-решт, за словами Михайла Подоляка, Україна повинна мати бронетехніку для контрнаступів.

Переговори України та росії: що відомо

Це важливо – карта бойових дій на 4 серпня: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема