У Зеленського назвали 4 умови для правильної позиції у переговорах з росією

Україна призупинила мирні переговори з росією та не відновлює їх через ситуацію на фронті. В Офісі Президента назвали умови, які дозволять України мати правильну позицію під час переговорів з окупантами.

Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні

Заступник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україні, щоб говорити з росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. За його словами, правильна позиція складається з чотирьох складових.

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Йдеться про наявність в України далекобійної артилерії, РСЗВ та ATAСMS, щоб знищити російську логістику. Також Україна повинна мати протиповітряну та протиракетну оборону, щоб захистити міста.

Окрім того, Подоляк наголосив на тому, що Україні потрібні ударні безпілотники. "Найкращі мисливці", – зазначив радник глави ОП.

Врешті-решт, за словами Михайла Подоляка, Україна повинна мати бронетехніку для контрнаступів.

Переговори України та росії: що відомо

Мирні переговори між Україною та росією призупинені з ініціативи Києва через те, що москва ставить ультиматуми нашій державі. Навесні українська делегація у Стамбулі представила росії свої пропозиції щодо закінчення війни, які кремль відкинув.

росія погрожує Україні та вимагає територіальних поступок, на що в Києві не готові. Зокрема, нещодавно глава російського мзс сергей лавров натякнув, що Україна має погодитися на умови росії, погрожуючи ескалацією війни.

У МЗС України заявили, що для відновлення переговорів потрібно змінити ситуацію на фронті. Також в Офісі Президента констатували що наразі немає підстав для відновлення переговорів з окупантами.

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