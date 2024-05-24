Путін прокоментував статтю Reuters про припинення вогню на поточній лінії фронту

Видання Reuters 24 травня опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Путін віддав би перевагу припиненню війни. Він прагне переговорів, проте на умовах Росії, тобто хоче змусити Україну визнати поточну лінію фронту.

Згодом з'явилася реакція на статтю Reuters і від самого Владіміра Путіна. Той заявив, що Росія не проти переговорів і вкотре почав маніпулювати "мирним питанням". Також не оминув диктатор і можливості звинуватити Зеленського в "нелегітимності".

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Путін корчить миротворця

Владімір Путін під час візиту до Білорусі вкотре почав розповідати, нібито Москва не проти переговорів – і знову скаржився на відмову нашої держави. За його словами, домовленості 2022 року у Стамбулі начебто влаштовувати обидві сторони.

Окрім цього, диктатор не був би диктатором, якби не натякнув на чергові територіальні претензії.

Росія готова продовжити переговори з Україною, але повернутися до них можна, виходячи з уже досягнутих домовленостей,

– сказав президент Росії.

Опісля Путін почав маніпулювати, розповідаючи про те, що "Росії треба зрозуміти, з ким можна мати справу при підписанні документів". Російський президент почав стверджувати про "нелегітимність" влади Володимира Зеленського.

Слова Пєскова

З початком весни Росія почала розхитувати тему нелегітимності Володимира Зеленського. Про російську ІПСО, спрямовану на президента, попереджало ГУР, а також американська розвідка. У ЦВК неодноразово пояснювали, що Зеленський має право виконувати повноваження й після 20 травня, ба більше, в умовах воєнного стану він зобов'язаний це робити. У Конституції не вказано жодних підстав для передання влади голові Верховної Ради.

Окрім цього, щодо можливості перемовин 24 травня висловився й речник президента Росії Дмітрій Пєсков. Він уже чіткіше окреслив загарбницькі плани ворога: прессекретар Путіна зазначив, що Росія не проти переговорів, однак для "досягнення цілей СВО". На питання, чи готовий Кремль до розмови з огляду на нинішню лінію фронту, Пєсков відповів: "Це не так".

Проте варто вказати, що українська влада неодноразово коментувала можливість перемовин з Росією. Зокрема, Володимир Зеленський зазначав, що Путін використає замороження війни для нового нападу. Росія використає час для відпочинку, виправить свої помилки та з новими силами знову атакує Україну.