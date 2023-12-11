Мовиться про капітуляцію: ISW докладно пояснив, чому Путін насправді не хоче миру і переговорів

Інститут вивчення війни проаналізував нещодавні заяви МЗС Росії, які показують, що максималістичні цілі Кремля не змінилися. Москва досі прагне захопити якнайбільше територій.

Це доводить, що переговори Росії з Україною наразі неможливі, а Москва прагне лише захопити якнайбільше територій. Розмова з Путіним наразі рівноцінна капітуляції, тому Україна на неї не піде.

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Аналіз війни від ISW

Днями речниця російського МЗС Марія Захарова вкотре повторила тезу Кремля про повну капітуляцію України, що доводить лиш одне – Росія не готова вести переговори. На думку Захарової, "всеосяжне, стійке та справедливе рішення" можливе лише у випадку, якщо Захід перестане "накачувати ЗСУ зброєю".

У російському МЗС не могли не згадати й давні методички про "демілітаризацію", "денацифікацію" та "забезпечення прав російськомовних". Що очевидно, "денацифікацією" Москва називає усунення законного уряду України та заміна його на маріонетковий. "Демілітаризацією" Кремль вважає капітуляцію ЗСУ,

Коментарі Захарової вкотре доводять, що Росія не змінювала своїх планів з початку повномасштабного вторгнення. Путін не прагне завершувати війну і буде грати стару платівку.

ISW продовжує оцінювати, що Росія не має наміру добросовісно вступати в серйозні переговори з Україною і що переговори на умовах Росії є рівнозначними повній капітуляції України та Заходу,

– зазначили у Інституті.

Також речниця цинічно стверджує, нібито Україна має вивести свої війська з території, яку Росія самостійно вирішила оголосили "своєю". Мова йде про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську областей. Там у вересні 2022 року пройшов невизнаний "референдум". Заяви Захарової про вихід ЗСУ з цих областей показують, що вимоги Росії включають здачу додаткових територій. Такі заклики є неприйнятними для України та Заходу.

Це тако доводить, що Росія наразі зосереджена не лише на збереженні наявної окупованої території. Окупанти продовжують спроби наступальних дій у Харківській області – цілі Кремля можуть бути більш експансивними.

Що стоїть за перемовинами