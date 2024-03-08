Ми хочемо справедливий мир: Зеленський прокоментував пропозицію Туреччини щодо припинення вогню

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що знову готовий надати Україна та Росії майданчик для переговорів. Володимир Зеленський наголосив, що все має відбуватися згідно з українською формулою миру.

Про це президент України заявив під час спільної пресконференції з головою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зазначимо, що 8 березня Володимир Зеленський прибув до країни з офіційним візитом.

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Зеленський про мир

Володимир Зеленський наголосив, що врегулювання війни повинне розпочатися з формули, яку пропонує держава, яка захищає свою землю – тобто Україна.

Наші пропозиції, вони сьогодні переходять до практичної площини. Це складний шлях, на жаль довгий, але ми хочемо справедливий мир,

– зазначив президент.

Водночас український лідер прокоментував й питання функціонування зернового коридору. Він наголосив, що на інавгураційному саміті підійматиметься тема харчової безпеки. Вона пов'язана з вільним судноплавством у Чорному морі – як додав Зеленський, всі зацікавлені у функціонування зернового коридору.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна працю над тим, щоб всі порти держави працювали – не лише Одеси. Президент наголосив, що йде робота над тим, щоб Миколаїв економічно розростався – щоб порт міста і виробництва знову розпочали свою роботу.

Слова Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що наразі важливі три пункти – харчова безпека, обмін полоненими та гарантії судноплавства. Окрім цього Туреччина має певні можливості щодо цього і поділяє думку України. Ердоган бачить позитивні зрушення і країна робитиме кроки у цьому напрямку.