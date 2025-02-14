Зеленський сказав Венсу, що хоче гарантій безпеки перед розмовами про завершення війни, – AP

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести переговори щодо припинення війни без чітких "гарантій безпеки". Він також наголосив, що зустрінеться з Путіним лише після узгодження спільного плану з Дональдом Трампом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AP. Про це Зеленський сказав на зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської конференції з безпеки. Він також наголосив, що погодиться зустрітися з Путіним лише після обговорення спільного плану з Дональдом Трампом.

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Венс про НАТО, загрози та безпеку Європи

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, своєю чергою, у своєму виступі на конференції звернув увагу на внутрішні виклики Європи.

Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, – це не Росія, не Китай. Це загроза зсередини – відступ Європи від своїх фундаментальних цінностей,

– заявив він.

Він також наголосив, що європейські країни повинні активніше інвестувати в оборону та не боятися політичних ризиків.

Якщо ви балотуєтеся в страху перед власними виборцями, Америка нічого не може для вас зробити,

– додав Венс.

Венс заявив, що адміністрація Трампа відстоюватиме свої принципи у зовнішній політиці, навіть якщо це не всім подобається.

У Вашингтоні новий шериф. Ми можемо не погоджуватися з вашими поглядами, але будемо боротися за ваше право висловлювати їх,

– сказав він.

Також віцепрезидент США згадав про проблему нелегальної міграції в Європі та зростання загроз безпеці, нагадавши про нещодавній напад у Мюнхені.

НАТО та оборонні витрати

Республіканська адміністрація США продовжує закликати країни-члени НАТО збільшувати витрати на оборону. Наразі 23 з 32 країн досягають цілі в 2% ВВП.

Венс провів окремі зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, генсеком НАТО Марком Рютте та главою МЗС Британії Девідом Ламмі, щоб обговорити зміцнення безпеки.