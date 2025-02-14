Зеленський сказав Венсу, що хоче гарантій безпеки перед розмовами про завершення війни, – AP
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести переговори щодо припинення війни без чітких "гарантій безпеки" та зустрінеться з Путіним лише після узгодження плану з Дональдом Трампом.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс підкреслив важливість інвестування європейських країн в оборону та обговорив загрози безпеці, включаючи відступ Європи від фундаментальних цінностей.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести переговори щодо припинення війни без чітких "гарантій безпеки". Він також наголосив, що зустрінеться з Путіним лише після узгодження спільного плану з Дональдом Трампом.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AP. Про це Зеленський сказав на зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської конференції з безпеки. Він також наголосив, що погодиться зустрітися з Путіним лише після обговорення спільного плану з Дональдом Трампом.
Читайте також "Не остання": Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з Венсом
Венс про НАТО, загрози та безпеку Європи
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, своєю чергою, у своєму виступі на конференції звернув увагу на внутрішні виклики Європи.
Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, – це не Росія, не Китай. Це загроза зсередини – відступ Європи від своїх фундаментальних цінностей,
– заявив він.
Він також наголосив, що європейські країни повинні активніше інвестувати в оборону та не боятися політичних ризиків.
Якщо ви балотуєтеся в страху перед власними виборцями, Америка нічого не може для вас зробити,
– додав Венс.
Венс заявив, що адміністрація Трампа відстоюватиме свої принципи у зовнішній політиці, навіть якщо це не всім подобається.
У Вашингтоні новий шериф. Ми можемо не погоджуватися з вашими поглядами, але будемо боротися за ваше право висловлювати їх,
– сказав він.
Також віцепрезидент США згадав про проблему нелегальної міграції в Європі та зростання загроз безпеці, нагадавши про нещодавній напад у Мюнхені.
НАТО та оборонні витрати
Республіканська адміністрація США продовжує закликати країни-члени НАТО збільшувати витрати на оборону. Наразі 23 з 32 країн досягають цілі в 2% ВВП.
Венс провів окремі зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, генсеком НАТО Марком Рютте та главою МЗС Британії Девідом Ламмі, щоб обговорити зміцнення безпеки.