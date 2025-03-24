Для Росії небезпеки більше, ніж для України: чи готові вони укласти угоду про перемир'я на морі

В Саудівській Аравії 23 березня відбулась зустріч делегацій України та США. Вже 24 березня перемовини продовжаться між представниками Сполучених Штатів і Росії. Одна з тем, що буде обговорюватись в Ер-Ріяді – припинення вогню на морі.

Радник президента США Майк Волц зазначив, що перемир'я в Чорному морі необхідно насамперед для того, щоб Україна та Росія могли знову торгувати. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Україна на зустрічі в Ер-Ріяді передасть список об'єктів, по яких за жодних умов росіяни не можуть завдавати ударів, і відповідний список для української сторони має бути від Росії.

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Стратегія малих кроків

Мусієнко припустив, що Кремль намагається показати президенту США, що він нібито перебуває в переговорному процесі. Водночас Владімір Путін демонструє неготовність щодо припинення вогню, хоча й боїться викликати гнів Дональда Трампа та відповідно збільшення військової допомоги Україні, а також посилення санкції проти Росії.

Тому зараз йдеться про стратегію малих кроків і, зокрема, обговорюється припинення ударів на морі та загалом безпека в Чорному морі,

– зауважив він.

Про повне припинення вогню в повітрі на цьому етапі мова не йде, хоча не можна виключати, що США на цьому наполягатимуть. Водночас, як наголосив він, тільки це дозволить зменшити виклики для цивільного населення України.

Українська делегація відповідно до рішення президента Володимира Зеленського про готовність Києва утриматися від ударів та забезпечити припинення вогню в Саудівській Аравії як раз пояснюватиме представникам США, що для нас зараз є принципово важливим.

Також варто розуміти, що на сьогодні небезпеки з моря більше для Росії, ніж для України. Тому що, за словами Мусієнка, окупанти змушені ховати, зокрема свої кораблі, в невизнаній Абхазії від українських дронів і ракет "Нептун".

Для України існує небезпека на морі з повітря, адже саме морської акваторії росіяни запускають "Калібри", над морем летять "Шахеди", що запускаються з окупованого Криму атакувати Одещину. Це ж стосується ракет "Іскандер" та "Онікс",

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Росія може бути зацікавлена в перемир'ї на морі, але якщо воно не передбачає повітряний компонент. Тому що Кремлю вигідно, щоб Україна не атакувала надводними дронами їхній флот, а СБУ не проводили свої спецоперації.

Україні ж безпосередньо на морі росіяни зараз не настільки загрожують, адже, впевнений він, маємо способи протидії.

Зверніть увагу! У Саудівській Аравії 23 березня пройшли переговори між делегаціями США та України. Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, на зустрічі вдалося обговорити, зокрема питання енергетики. За його словами, перемовини були "продуктивними та цілеспрямованими".

Крім того, радник Трампа Майк Волц вважає, що США ближче до укладання мирної угоди між Україною та Росією, ніж будь-коли раніше

Мусієнко відзначив, що оцінювати міру наближення сторін до мирного процесу потрібно виключно по фактах та їхніх діях.

Я оцінюю тільки військовий компонент. Також не можу сказати, що дії Росії сьогодні свідчать про її рух до миру,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Росіяни можуть робити різні правильні та красиві заяви, і Волц може їх вважати щирими, але дії та ситуація загалом свідчать зовсім про інше.

Нагадаємо, що радник з нацбезпеки США Майк Волц пояснив кроки, які мать привести, на його думку, до миру в Україні. Перший з них – припинення запуску дронів і ракет по АЕС, нафтопроводах і енергомережах з боку Росії, а також України. Другий крок – обмін полоненими, а також питання морської безпеки. За його словами, Київ і Москва мають вихід до Чорного моря, і їм потрібно "торгувати нафтою, газом і зерном, щоб годувати своїх людей та інших".