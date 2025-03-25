4 конкретні докази, чому переговори зі США йдуть зовсім не так, як планувала Росія

З 23 по 25 березня в Саудівській Аравії проходили переговори між представниками США та Росії. До цього Кремль намагався затягувати час, щоб вибороти все, що він хотів, але це не допомогло.

Таку думку 24 Каналу висловив доктор політичних наук Якуб Корейба, зауваживши, що Росія має достатньо причин, щоб укласти угоду про припинення вогню, на що вказує її риторика. Мовиться про економічну ситуацію в Росії, ситуацію на фронті тощо.

Дивіться також США запропонували нову угоду про корисні копалини, питання АЕС там немає, – Зеленський

Переговори для Росії пішли не за планом

За словами доктора політичних наук, Росії важливо, щоб переговори завершились для неї успіхом, адже його у неї немає на полі бою. Кремлю потрібен кінець війни через слабку економіку та проблеми з фінансами.

Ціль переговорів для Росії – отримати від США те, що вона зможе представити в себе як перемогу. Реальної перемоги в Росії немає і не буде,

– сказав він.

Водночас переговори йдуть абсолютно не за планом Кремля.

По-перше, Корейба зазначив, що США не зрадили Україну, в переговорах з Росією присутність американців вигідно саме нашій країні.

По-друге, переговорний процес триває досить довгий час, за який російським військам не вдалось прорвати лінію фронту та досягти якогось успіху. Попри це деякі політики та експерти раніше наполягали, щоб Україна швидко погодилась на "будь-яку" мирну угоду, бо в іншому випадку лінія фронту "посиплеться".

По-третє, Кремль не очікував, що протягом переговорів Україна не погодиться на будь-яку з російських пропозицій чи умов для швидкого миру. Наша країна ж не пішла проти національних інтересів.

По-четверте, росіяни вже не ескалують свої вимоги. Це означає, що Кремль не впевнений, що отримає те, що вже вимагав.

Я не погоджуюсь з тим, що час грає на Москву і що переговори йдуть згідно зі сценарієм Кремля. Абсолютно,

– підсумував доктор політичних наук.

До слова, Білий дім підсумував переговори з Росією в Ер-Ріяді. Країни домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі та початок розробки механізмів для енергетичного перемир'я. Крім того, США сприятимуть відновленню доступу Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, зниженню вартості морського страхування.