Нова риторика США: російський опозиціонер назвав найпозитивніший підсумок перемовин у Джидді

Сполучені Штати Америки припинили "загравати" з Росією під час переговорів у Джидді, продемонструвавши жорсткішу риторику щодо Кремля. Це позитивний сигнал, але з'являються нові питання, які потребують відповіді.

Неясно, що саме пропонувала Україна щодо територіальних питань. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив 24 Каналу, що президент США Дональд Трамп може розглядати варіант розділу нашої держави за корейським сценарієм.

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Головний підсумок зустрічі у Джидді

Під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня США продемонстрували більш жорстку риторику щодо Росії. Це може бути результатом внутрішньої критики або усвідомлення того, що спроби "загравати" з диктатором Владіміром Путіним були великою помилкою.

Напевно, це є найпозитивнішим результатом зустрічі: жорстка критика Путіна, відмова від стратегічних відносин, відновлення військової допомоги та обміну розвідданими,

– підкреслив російський опозиціонер.

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Що пропонувала Україна

Як зазначив Гудков, невідомо, які саме пропозиції звучали від України щодо територіальних питань. Серед його знайомих є припущення, що Трамп може запропонувати варіант розділення України за прикладом Південної та Північної Кореї. Однак ситуація в Україні та Кореї зовсім різна.

Громадянська війна в Кореї у 1950 – 1953 роках почалася через ідеологічні суперечності, коли спроби відродити воєнний комунізм зустріли опір частини населення. У результаті було встановлено демаркаційні лінії, і кожна з двох частин країни пішла своїм шляхом.

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Водночас Росія здійснила агресію проти України, окупувавши її території. У цій війні порушуються всі норми міжнародного права, а країни-гаранти Будапештського меморандуму не виконують свої зобов'язання щодо забезпечення територіальної цілісності України.

Якщо Трамп хоче застосувати корейський сценарій, він не враховує важливий фактор – наслідки,

– пояснив Геннадій Гудков.

Завершення війни неминуче, але це повинно статися лише за умови, що наслідки будуть позитивними для всього людства. У цій ситуації, здається, все зовсім інакше.