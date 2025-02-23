"Втрачаємо США як безпекового партнера": чому в політиці Трампа Україна не в пріоритеті

У Білому домі заявили, що "російсько-український конфлікт" нібито може завершитись вже впродовж тижня. Також Дональд анонсував новий раунд переговорів між Вашингтоном та Москвою в Ер-Ріяді 25 лютого. Проте Росія не підтвердила цю зустріч.

Політолог Олег Постернак розповів 24 Каналу, що треба спокійно реагувати на заяви щодо можливого завершення війни "найближчим часом", адже ми вже чули про терміни у 24 години, 100 днів, 180 днів. Однак будь-які строки не мають сенсу, оскільки все впирається в лінію поведінки Владіміра Путіна.

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США переорієнтовуються на нове протистояння

"Насправді, це зустріч не лише про Україну. Ми вже в цьому переконалися, коли в Ер-Ріяді 18 лютого засідала американська і російська делегація", – впевнений політолог.

На цих переговорах порушувались питання ядерної безпеки, спільних США та Росії економічних проєктів, повернення американських компаній на російський ринок, зменшення співпраці Росії з Китаєм тощо.

Треба зрозуміти, що американсько-українські відносини зазнали змін. Американсько-російські відносини – також. Ми втрачаємо США як безпекового партнера. Зупинити цей процес є неможливим – треба вже зрозуміти зараз. Проте думаю, що нам вдасться його загальмувати,

– пояснив Постернак.

Причина появи цього процесу, на його думку, логічна і раціональна з погляду США. Вашингтон переорієнтовується на протистояння з Китаєм. Це розпочалося ще за часів президенства Джозефа Байдена, коли США почали збільшувати фокус уваги з Європи і Росії на Китай. Трамп зараз просто інтенсифікує цю лінію.

Для цього Росії і США, за словами політолога, потрібен той діалог, який ми бачимо: від відновлення дипломатичного представництва до налагодження політичних контактів

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян, вважає, що тиск Трампа щодо України це "не антиукраїнська чи проросійська позиція в класичному вигляді", попри те, що він "грає на руку Росії". За його словами, "це бізнесове, хибне, вульгаризоване уявлення про політику". Воно є шкідливим і дуже загрозливим для США в контексті Росії.

Це фактично політика Трампа. Її результатом стане бажання США віддати питання континентальної безпеки в Європі європейським країнам і можливо навіть Україні в відносинах з Європейським Союзом,

– припустив він.

Це, імовірно, буде закріплено на повторній зустрічі делегацій США та Росії. Можливо, будуть нові сенсаційні повідомлення від Трампа та його команди, які будуть формувати враження, що Вашингтон і Москва – майже вже на короткій нозі.

В комунікації майже так і є – щодо України, теми територіального суверенітету, річниці війни, констатації, хто є агресором тощо. США вже це робить,

– підкреслив Олег Постернак.

Це, як зауважив він, є певна данина, яку сплачують Сполучені Штати Росії задля формування осі Вашингтон – Москва – в майбутньому для проєктування протистояння Вашингтону і Пекіну.

Нагадаємо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбулась зустріч делегацій США та Росії, яка тривала 4,5 години.

Дональд Трамп 22 лютого заявив, що Росія прагне укласти угоду і новий раунд переговорів має відбутися 25 лютого в Ер-Ріяді.

Проте у МЗС Росії спростували цю інформацію. За словами заступника глави МЗС Росії Сєргєя Рябкова, "жодної зустрічі Росії та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується".