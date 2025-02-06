Росія демонструє ознаки інтенсивніших переговорів зі США щодо України, – WSJ

У Росії визнали наявність контактів зі США. Таким чином у Кремлі вперше показали ознаки того, що Москва і Вашингтон обговорюють потенційний план стосовно закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Застерігають, що у разі початку перемовин доведеться зіткнутися з низкою гострих питань, зокрема територіальних.

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Що відомо про це

Видання нагадує, що російські високопосадовці неодноразово називали Володимира Зеленського "нелегітимним президентом", через, що нібито не можуть відбуватися перемовини. Втім, речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Москва готова спілкуватися з ним заради переговорів.

Своєю чергою український президент казав, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним. The Wall Street Journal зауважує, що підтвердження контактів з Вашингтоном з боку Москви сигналізує про прогрес у переговорах після кількох місяців невпевненості в здатності Трампа виконати свої обіцянки.

"Відсутність будь-яких підтверджених контактів між двома лідерами або планів зустрічі, до якої Трамп публічно закликав, змушувала спостерігачів гадати, як швидко можуть розпочатися будь-які потенційні переговори", – пишуть журналісти.

Зауважують, що президент США також виявляє дедалі більшу нетерплячість щодо Путіна. Дональд Трамп і його радники виношують плани щодо примусу Росії до поступок за допомогою посилення санкцій або зниження цін на нафту, яка є основним російським експортом.

Якщо переговори почнуться всерйоз, обидві сторони зіткнуться з безліччю гострих проблем, включно з питанням, чи збереже Росія всі українські території, які вона зайняла під час бойових дій, і чи отримає Москва якесь пом'якшення санкцій,

– ідеться у матеріалі.

Водночас у виданні наголошують, що майбутнє України не менш складне, оскільки актуальними залишаються питання про те, як її "впишуть у західну архітектуру безпеки" і які гарантії їй буде надано у разі потенційного укладення мирної угоди, аби переконатися, що Росія не нападе знову.

Нагадаємо, напередодні у Кремлі вперше визнали, що контакти з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "справді є". За словами Пєскова, це відбувається за допомогою "лінії окремих відомств". Жодних додаткових деталей з цього приводу речник Путіна не додав.