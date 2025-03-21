Путін задумав черговий ляпас Трампу: що робитимуть нові представники Кремля в Ер-Ріяді

Вже 24 березня в Саудівській Аравії пройдуть переговори делегацій США та Росії. Кремль відправить туди двох осіб – Сєргєя Бєсєду та Грігорія Карасіна, які насправді є просто технічними експертами.

Таку думку 24 Каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса, зауваживши, що розмова буде про Чорне море, але точно не про мир. Це свідчить про черговий підступний план Кремля щодо Дональда Трампа.

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Який черговий ляпас готує Путін Трампу

За словами інвестиційного банкіра, на переговорах Москва та Вашингтон будуть обговорювати питання Чорного моря, а саме безпечне судноплавство в ньому. Ця тема не є "гарячою" для обох сторін, тому вибір Кремля впав саме на цих двох осіб.

Ці люди теж нікому не цікаві. Будуть вони сидіти говорити про Чорне море, хоча там і так все працює,

– зауважив він.

Однак зміна переговорників від Росії свідчить про важливу річ – Владімір Путін затягує час та продовжує маніпулювати Трампом. Тому цими переговорами Кремль лише імітує готовність до важливих кроків в питанні миру.

А Трамп на це ведеться або не має іншої можливості, адже всім обіцяв, що зі всіма домовиться,

– сказав Фурса.

Цікаво, що екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив протилежну думку – за його переконанням, Бєсєда та Карасін є агресивними вовками, які мають великий дипломатичний досвід. За його переконанням, вони будуть нав'язувати США інтереси Росії.