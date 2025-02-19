Трампу потрібно зараз розчаруватися: як лідер США намагається домовлятися з Росією

Американська та російська сторони зустрілися 18 лютого у Саудівській Аравії. Перші зустрічі представників США та Росії – це виключно "вимірювання температури", щоб зрозуміти, на що обидві сторони згодні.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив кандидат політичних наук, офіцер ЗСУ Андрій Ковальов, який вважає, що Кремль такі розмови зараз не сприймає серйозно.

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Тактика Трампа описана в його книзі

Ковальов розповів, що коли намагається провести аналіз та передбачити наступні політичні події, то ґрунтується на фактах, зокрема на декількох книжках Трампа. Одна з них – "Мистецтво укладати угоди". Американський лідер в ній написав, що всі його найуспішніші домовленості були підписані надзвичайно швидко. Натомість ті переговори, які тривали в нього довго, завжди з рештою зривалися.

Ґрунтуючись на цьому, як зазначив Ковальов, складається враження, що Трамп, керуючись своєю моделлю поведінки ще з часів ведення бізнесу, намагається якомога швидше будь-якими засобами досягти домовленості з Росією. При цьому навіть використовуючи формулу – говорити про Україну без України.

Трампу потрібно зараз розчаруватися у переговорах з Росією та Путіним, наступити на граблі для того, щоб ці граблі добряче вдарили йому по лобу, аби він зрозумів, що з Путіним немає про що домовлятися і він не отримає бажаного результату в перемовинах,

– озвучив Ковальов.

США можуть застосувати план "Б"

Якщо зустрічі з Росією не принесуть бажаного для США результату, тоді, зі слів кандидата політичних наук, Трамп перейде до плану "Б". Представники Республіканської партії не раз заявляли, яким він може бути. Зокрема цей план передбачатиме насичення України озброєнням, щоб почати говорити з Путіним вже з позиції сили.

Одночасно з цим ми бачимо, як активно долучається до переговорного процесу ЄС. Лідерську позицію в Європі хоче продемонструвати Велика Британія,

– зауважив Ковальов.

Свідченням цього стало підписання угоди про 100-річне партнерство з Україною і те, що ця країна активно фінансує закупівлю данського озброєння для передачі його ЗСУ. Якщо для України настануть несприятливі умови через низку політичних обставин, роль найбільшого стратегічного партнера для неї, за переконанням Ковальова, мала б посісти Велика Британія.