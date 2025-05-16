Буданов сказав, чи може стати вирішальною зустріч у Стамбулі

Глава ГУР закликав не покладати надій на те, що одна зустріч у Стамбулі чи в іншому місці зможе завершити війну.

За словами Буданова, одна зустріч не поставить крапку у війні. Але стане кроком до її фіналу. Деталі передає 24 Канал.

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Чому не варто вважати, що переговори в Стамбулі будуть вирішальними

Як пояснив Кирило Буданов, перемовини в Стамбулі стануть тільки початком.

Це дасть поштовх подальшим процесам. За одну зустріч зупинити таку війну неможливо, це треба розуміти. Але це правильний, гарний крок,

– сказав очільник ГУР.

Також Буданов підкреслив: ніхто не може сказати, чим закінчаться перемовини.

Перемовини можуть закінчитися по-різному, адже слово "перемовини" не означає "рішення",

– пояснив він.

Цікаво! До складу української делегації увійшов представник ГУР Вадим Скібіцький.

Близько 11 дня розпочалася зустріч між Україною, США та Туреччиною. Пізніше відбудуться переговори між Україною та Росією за участі Туреччини.

Доки наша делегація буде проводити заходи в Стамбулі, Володимир Зеленський зустрічатиметься з лідерами ЄС в Албанії. Очікується, що він говоритиме зі Стармером, Макроном і Мерцем щодо завершення війни та санкцій проти Росії.