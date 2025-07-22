Україна погодилася на третій раунд переговорів у Стамбулі: політолог пояснив логіку цього кроку

Україна готується до третього раунду переговорів з Росією, який відбудеться 23 липня в Туреччині. При цьому якогось значного прогресу щодо припинення війни немає. Але не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що Росія взагалі не зацікавлена в мирних переговорах. Там постійно хочуть показати "недоговороздатність України".

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Чому Україна погоджується на переговори?

Як наголосив Чаленко, переговори в Стамбулі – це фактично бутафорія. Не варто очікувати від тамтешніх зустрічей суттєвого прогресу щодо припинення війни. Однак Україні потрібно приєднуватися до цього.

Змістовності там нуль. Але це сигнал назовні, що Україна налаштована на перемовини. Це можливість нам наголосити, що реальні перемовини можливі на високому рівні. Потрібно, що Путін виліз з бункера,

– зазначив Чаленко.

Попри нульову налаштованість Росії на припинення війни, переговори у Стамбулі – це шанс домовитися про обмін полонених. І це вже хороший результат.

Також ці переговори дають можливість побачити, в якому стані зараз перебуває російський політикум. Ми маємо більше аналізувати ворога,

– підкреслив Чаленко.

Додамо, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав чотири фактори, які змусять Росію піти на припинення війни. Тут потрібні дії від міжнародних партнерів.