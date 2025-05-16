"Назад у майбутнє": ідея з перемовинами у Стамбулі мала цинічну мету

У Стамбулі 15 травня мали відбутися переговори України та Росії на найвищому рівні. Втім Владімір Путін там не з'явився, однак певної цілі все-таки досягнув.

Це й не дивно, адже його пропозиція зустрітися з'явилась не просто так. Громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін проаналізував у розмові з 24 Каналом для чого Путін влаштував цирк із прямими перемовинами і до чого тут США.

Детальніше Вже незабаром розпочнеться зустріч України та Росії: усе, що відомо про переговори у Стамбулі

Навіщо насправді були переговори у Туреччині

Глава російської делегації на перемовинах Владімір Мединський заявив, що Росія розглядає нові переговори як продовження "мирного процесу" у Стамбулі, що відбувався навесні 2022 року. За його словами, головне завдання прямих перемовин – рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, "усунувши базові першопричини конфлікту".

Очевидно, що і склад делегації, і її заяви чітко показують, що Росія не прагне миру, а капітуляції України, як це було і на початку повномасштабного вторгнення.

Цікаво, що Мединський згадав ті безсенсові переговори 2022 року. Це показує, наскільки сильно нас відкинули "back to the future" (з англ. назад у майбутнє – 24 Канал). Ми дивимось на все, немовби не було останніх 3 років, але вони були. За цей час Україна стала набагато сильнішою і знищила стільки окупантів, що просто безглуздо розповідати, що ми опинились у такому ж місці, як 2022 року,

– наголосив Юрій Рашкін.

Американський політик зауважив, що тема з переговорами у Туреччині з'явилась доволі різко й неочікувано. Сталося це після зустрічі європейських лідерів у Києві. Саме тоді вони висунули Росії ультиматум щодо 30-денного перемир'я без попередніх умов.

"Європейці налаштовані рішуче, але вони не хочуть влаштовувати розбірки зі США. А ці перемовини – це якраз спосіб Штатів завадити Європі допомогти Україні і затримати нові санкції проти Росії. Саме у цьому я вбачаю сенс цих так званих переговорів", – підкреслив Рашкін.

Нагадаємо, Владімір Путін проігнорував заклик європейських лідерів про припинення вогню на 30 діб. Натомість він влаштував екстрену конференцію, де заявив, що хоче зустрітися з Україною в Туреччині. Тоді Дональд Трамп підтримав ідею Путіна і наголосив, що Україна має негайно погодитися на ці перемовини.

Звісно, до Стамбула Путін не прилетів, і натомість відправив туди власних посланців. Зустрічей навіть на рівні делегацій 15 травня не відбулося. Втім вже 16 травня у палаці Долмабахче перемовини сторін все ж розпочалися.