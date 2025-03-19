Чи буде Трамп знову тиснути на Україну після розмови з Путіним

Між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Владіміром Путіним 18 березня відбулась телефонна розмова. Однак навряд чи після цього американський лідер буде тиснути на Україну.

Таку думку 24 Каналу озвучив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, зараз Трампу боляче визнавати, що він був неправий щодо того, що з Росією можна домовитись.

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"Він розуміє, що йому потрібно щось з цим робити. Йому потрібно змінювати ситуацію, якщо з Росією не вдасться щось змінити дипломатично. А дипломатично йому не вдається", – підкреслив він.

Мають бути радикальні кроки

Андрій Городницький зазначив, що переговори Трампа і Путіна щодо перемир'я тривали дуже довгий час, і президент США не зміг переконати його. Очевидно, що не зможе взагалі. Йому неодноразово про це говорили і Президент України Володимир Зеленський, і європейські лідери, і, ймовірно, були натяки від його команди.

Мені здається, що він зараз має зробити якісь радикальні кроки щодо якихось санкцій, реальних дій, можливо, постачання Україні озброєння, надання далекобійного озброєння, можливо, якісь літаки. Це все має бути у фактичних діях,

– сказав політичний експерт.

Також, можливо, є кулуарні дії, які можуть тиснути на олігархічне оточення Путіна. Щодо їхніх компаній США можуть запровадити потужні обмеження, блокувати їх з контролем, конкретними наслідками, забиранням коштів, конфіскацією майна і так далі.

Зараз у США є величезні важелі, щоб тиснути. Однак Дональду Трампу потрібно морально наважитись на це.