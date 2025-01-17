У Трампа немає виходу, – республіканець назвав 2 чинники, які прискорять крах режиму Путіна

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США він активізував питання закінчення війни в Україні. Найближчим часом, завдяки, зокрема, його зусиллям ситуація може змінитися. Проте навіть припинення гарячої фази війни не розв'яже головну проблему – чинної російської влади.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, завдяки яким методам Захід може прискорити розвал Росії. Також Дональд Трамп має досягти миру, продемонструвавши силу.

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Впродовж року багато що визначиться

Пінкус вважає, що найбільша надія на падіння путінського режиму. Як тільки це відбудеться, все стане на свої місця.

З боку Заходу, на думку громадського діяча, необхідно прискорити цей процес, через активні дії. Зокрема, завдавати ударів по економіці Росії. Найважливіше – зниження ціни за барель нафти з сьогоднішніх 70 – 72 доларів до 30 – 40 доларів. Тоді прийде кінець російської економіки.

У Трампа немає виходу – щоб стати успішним президентом та розв'язати питання війни в Україні, путінський режим має впасти. Путін ніколи не змириться зі своїм підвішеним станом, він має продати щось для свого зазомбованого народу, який його підтримує,

– підкреслив він.

Захід має докласти зусиль для здійснення цього плану. Зокрема:

постачати Україні зброю та допомагати Києву створювати власний розвинутий ВПК;

завдати ударів по економіці Росії.

Путінський режим не протягне навіть два роки. Впродовж року багато що визначиться,

– припустив громадський діяч.

Водночас Трампу треба увійти в історію, і йому необхідно встигнути це зробити за 4 роки президентства. Ба більше, у 2026 році будуть вибори в Сенат, і немає гарантії, що на них республіканці матимуть більшість в нижній палаті.

Тому Трамп за будь-яку ціну має реалізувати важливі ідеї у перші два роки свого правління. Тому його підходи до розв'язання нагальних проблем мають бути з позиції сили,

– наголосив Борис Пінкус.

До слова, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що Трамп, імовірно, не піде на поступки Путіну під час переговорів. Ба більше, він може почати з погроз, зокрема, США разом з Європою можуть накласти на Китай санкції, щоб він примусив Росію до переговорів.