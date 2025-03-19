Почалися переговори Трампа та Зеленського щодо перемир'я: все, що відомо
19 березня Володимир Зеленський і Дональд Трамп говорять телефоном. Розмова відбувається після діалогу Трампа з Путіним. 24 Канал збирає деталі.
Про майбутнє спілкування президентів повідомив сам Володимир Зеленський 18 березня.
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Про що говорять Зеленський і Трамп 19 березня
Зеленський сподівається погодити під час розмови з Трампом дату перемовин технічних команд у Саудівській Аравії. О 16:38 за Києвом заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно повідомив, що розмова триває. Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив це. Удень ЗМІ повідомили, що розмова Зеленського і Трампа може початися о 16:00 за Києвом. Імовірно, Зеленський хоче почути від Трампа деталі його розмови з Путіним. У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди не задоволена, коли щось іде правильно, І наголосив: "Сьогодні дзвінок – все інше після".
Зеленський прокоментував майбутню розмову з Трампом
– сказав він.
Зеленський сподівається погодити під час розмови з Трампом дату перемовин технічних команд у Саудівській Аравії.
О 16:38 за Києвом заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно повідомив, що розмова триває.
Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив це.
Удень ЗМІ повідомили, що розмова Зеленського і Трампа може початися о 16:00 за Києвом.
Імовірно, Зеленський хоче почути від Трампа деталі його розмови з Путіним.
У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди не задоволена, коли щось іде правильно,
І наголосив: "Сьогодні дзвінок – все інше після".