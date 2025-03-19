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24 Канал Новини України Почалися переговори Трампа і Зеленського щодо перемир'я: все, що відомо
19 березня, 17:25
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Почалися переговори Трампа та Зеленського щодо перемир'я: все, що відомо

Ірина Чеботнікова

19 березня Володимир Зеленський і Дональд Трамп говорять телефоном. Розмова відбувається після діалогу Трампа з Путіним. 24 Канал збирає деталі.

Про майбутнє спілкування президентів повідомив сам Володимир Зеленський 18 березня.

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Про що говорять Зеленський і Трамп 19 березня

Зеленський сподівається погодити під час розмови з Трампом дату перемовин технічних команд у Саудівській Аравії.

О 16:38 за Києвом заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно повідомив, що розмова триває.

Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив це.

Удень ЗМІ повідомили, що розмова Зеленського і Трампа може початися о 16:00 за Києвом.

Імовірно, Зеленський хоче почути від Трампа деталі його розмови з Путіним.

Зеленський прокоментував майбутню розмову з Трампом

У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди не задоволена, коли щось іде правильно,
– сказав він.

І наголосив: "Сьогодні дзвінок – все інше після".