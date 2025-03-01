Трампу не вигідно відвертатись від України: який вихід з ситуації

Спілкування Володимира Зеленського та Дональда Трампа перетворилося у скандал. Для американців це стало шоком, адже подібних ситуацій вже давно не траплялося.

Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпоненко, зауваживши, що про розворот від України до Росії поки рано говорити. Але в ні в кого немає сумнівів, що зустріч була нелегкою та пішла не за планом.

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Чи відвернеться Трамп від України

На Заході озвучують різні заяви про те, як надалі взаємодіяти з Україною. Постає питання, чи вдасться укласти угоду щодо корисних копалин, налагодити спілкування. Дехто навіть позитивно дивиться на ситуацію, але як все розвиватиметься далі ніхто не знає.

Скоро ми побачимо, чи це була спланована вистава, чи особиста позиція Трампа. Це ми дізнаємось з позиції США. А зараз виникають нові теорії, чому Трамп поводився саме так,

– зауважила Олександра Філіпоненко.

Американський лідер неодноразово називав себе "великим миротворцем", людиною, яка закінчує війни. Він каже, що саме його зусилля покращують життя людей. З огляду на це, повністю зупинити відносини з Україною точно не в інтересах Сполучених Штатів.

Зараз це зробити неможливо, бо Трампу потрібно досягати звання "великого миротворця", закінчувати війни. Для цього необхідні контакти з Україною. Як вони відбуватиметься? Тут питання до Кіта Келлога та всіх радників Трампа,

– сказала американістка.

Можливо, Зеленський відправить у США когось, хто відповідатиме за переговори. Те саме сказав Трамп. Він заявив, що до діалогу можна повернутися, якщо Президент України буде готовий до миру, або за стіл сяде хтось інший.

Все це свідчить, що комунікація між країнами продовжуватиметься. США не можуть не взаємодіяти з Україною.