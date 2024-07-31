Руйнуємо стратегію Путіна: чому активізувалася тема перемовин з Росією

Помітно активізувалася тема мирних переговорів щодо війни в Україні. До того ж відбулася зміна риторики, зокрема, української влади, яка ще рік тому категорично заявляла про неможливість переговорів з Росією.

Водночас зараз Київ шукає способи для того, щоб залучити Росію до другого Саміту миру. В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив, з чим пов'язані такі зміни.

До теми Перед перемовинами треба зробити Росію слабкою: військовий оглядач пояснив, як цього досягти

Чому змінилася риторика

На думку політолога, зміну риторики щодо мирних переговорів з Росією спричинило декілька чинників:

підготовка й проведення глобального Саміту миру. Частина учасників першого мирного саміту, зокрема Швейцарія, Індія сказали, що треба вести переговори з Росією. Українська сторона продемонструвала гнучкість й з тактичних міркувань заявила про готовність до переговорів, але без попередніх ультиматумів й вимог, які зараз висуває Росія;

Частина учасників першого мирного саміту, зокрема Швейцарія, Індія сказали, що треба вести переговори з Росією. Українська сторона продемонструвала гнучкість й з тактичних міркувань заявила про готовність до переговорів, але без попередніх ультиматумів й вимог, які зараз висуває Росія; президентські вибори в США й позиція Дональда Трампа, одного з головних претендентів на посаду президента. Кандидат від республіканців постійно говорить, що буде ініціювати переговори про завершення війни в Україні.

Україна пропонує свій формат мирного процесу, який здійснюється через глобальний Саміт миру, аби Росія не монополізувала тему мирних переговорів.

Це руйнує російську стратегію, тому Москва відмовляється брати участь у новому саміті. Адже Кремль хотів, щоб переговори були сам на сам між Росією та Україною й фактично на російських умовах.

Водночас ситуація зовсім інша: мирний процес, в якому беруть участь близько 100 країн, міжнародних організацій, які формулюють свої вимоги до Росії. Країна-агресор не хоче грати на чужому майданчику, тому так агресивно й навіть істерично реагує на цей саміт та відмовляється брати участь.

Це форма дипломатичного тиску на Росію,

– зауважив Фесенко.

На його думку, у перспективі переговори будуть на якомусь іншому майданчику, який має бути узгоджений між Росією та Україною за допомогою посередників.

"Це буде не раніше наступного року. На сьогодні я не бачу прямих політичних і військових передумов для того, щоб ці переговори відбулися вже найближчим часом", – мовив політолог.

Є успішні приклади перемовин з Росією

У рішенні РНБО зафіксовано, що не може бути переговорів з Владіміром Путіним. Утім, нагадаємо, що в України були переговори з Росією щодо зернової угоди, обміну полоненими. До речі, й зараз у закритому режимі тривають переговори про повернення українських дітей.

Важливий нюанс, переговори з Росією по конкретних питаннях були і є, але з Путіним переговори неможливі. Поки що, я думаю, що на цьому будуть наголошувати,

– мовив Фесенко.

Також Україна не домовлятиметься з росіянами про зміну юридичного статусу окупованих територій. За міжнародним правом – це українські території.