Після втрати Херсона Росія знову просить переговори: чи можливі вони зараз

На тлі звільнення ЗСУ Херсонщини, речник Путіна Пєсков вкотре заговорив щодо проведення перемовин з Україною, мовляв, "без попередніх умов". Утім, ця заява не має жодного сенсу.

Так, переговори мають якийсь сенс тоді, коли позиції сторін бодай трохи близькі. Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Переговори з Росією не мають сенсу

Водночас Україна розуміє, що Росія не скаже нічого нового за столом переговорів. Країна-агресорка продовжить говорити про те, що буцімто наша держава має віддати території, які окупанти захопили станом на сьогодні.

Натомість позиція України залишається сталою – повне виведення російських військ з нашої території, виплата компенсацій та видача усіх воєнних злочинців.

Про що тут розмовляти? Навіщо потрібні ці переговори?,

– наголосив Шейтельман.

Для окупантів є 2 сценарії

Він зазначив, що російська армія зазнає поразки й лише питання часу, коли вона буде остаточною. Отже, у країни-агресорки є 2 сценарії, а саме:

українські захисники цілеспрямовано та планово вибивають війська окупантів з усіх територій нашої держави;

російські загарбники добровільно виходять з України.

Різниця в чому: якщо вас (росіян – 24 канал) вибивають з усіх цих територій, то як і з Херсоном – ви нічого натомість не отримаєте,

– пояснив Шейтельман.

Так, якщо Росія відступить зараз, то збереже життя своїх військових. Крім того, ймовірно, з нею почнуть знімати певні санкції. Утім, якщо країна-агресорка спробує "йти до кінця" – цього не буде.

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