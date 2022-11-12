Після втрати Херсона Росія знову просить переговори: чи можливі вони зараз
На тлі звільнення ЗСУ Херсонщини, речник Путіна Пєсков вкотре заговорив щодо проведення перемовин з Україною, мовляв, "без попередніх умов". Утім, ця заява не має жодного сенсу.
Так, переговори мають якийсь сенс тоді, коли позиції сторін бодай трохи близькі. Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.
До речі Росія просить переговори: російський опозиціонер припустив, на що може погодитися Путін
Переговори з Росією не мають сенсу
Водночас Україна розуміє, що Росія не скаже нічого нового за столом переговорів. Країна-агресорка продовжить говорити про те, що буцімто наша держава має віддати території, які окупанти захопили станом на сьогодні.
Натомість позиція України залишається сталою – повне виведення російських військ з нашої території, виплата компенсацій та видача усіх воєнних злочинців.
Про що тут розмовляти? Навіщо потрібні ці переговори?,
– наголосив Шейтельман.
Для окупантів є 2 сценарії
Він зазначив, що російська армія зазнає поразки й лише питання часу, коли вона буде остаточною. Отже, у країни-агресорки є 2 сценарії, а саме:
- українські захисники цілеспрямовано та планово вибивають війська окупантів з усіх територій нашої держави;
- російські загарбники добровільно виходять з України.
Різниця в чому: якщо вас (росіян – 24 канал) вибивають з усіх цих територій, то як і з Херсоном – ви нічого натомість не отримаєте,
– пояснив Шейтельман.
Так, якщо Росія відступить зараз, то збереже життя своїх військових. Крім того, ймовірно, з нею почнуть знімати певні санкції. Утім, якщо країна-агресорка спробує "йти до кінця" – цього не буде.
Повний стрім з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео
Переговори між Україною та Росією: останні новини
- Після новин про перемоги Збройних Сил на Херсонщині в Росії почали заявляти, що готові до діалогу між представниками обох країн. Заступник голови російського міністерства закордонних справ Сєргєй Рябков заявив, що буцімто це Київ "за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед".
- Крім того, у МЗС Росії зробили цинічну заяву, що у Москві начебто не висувають жодних попередніх умов для відновлення переговорів з Україною. Для цього необхідна лише "добра воля Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією. Однак не з чинним російським керівництвом, а з тими, хто справді готовий до миру.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що Кремль виснажений і його ресурси близькі до межі. Саме тому Москва істерично закликає сісти за стіл перемовин.