"Зеленський пішов назустріч": Піонтковський сказав, чи погодиться Путін на публічні переговори

Зеленський пішов "назустріч" перемовному процесу й запропонував Путіну публічні переговори. Тепер уже російський диктатор має відповісти щось на цю пропозицію.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист з США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що Ердоган зідзвонився з Путіним, згадували і про Україну.

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Зеленський гарно потролив Путіна

Піонтковський зазначив, що Зеленський пішов назустріч не за змістом, а за формою, запропонувавши Путіну публічні переговори. Це гарний тролінг російського диктатора, який ніколи не погодиться на такі перемовини, тому тепер виглядатиме, що це він від них відмовляється. Україна ж навпаки демонструє свою відкриту позицію, відкриту дипломатію і те, щоб Україну ніколи не обговорювали за її спиною.

Україна своїми перемогами, своєю історичною роллю захисту Заходу від агресії Кремля, жертовністю свого народу довела, що посіла місце лідера вільного світу. Це розуміють у Вашингтоні, тому американці не можуть приїхати і вказувати, що робити, інакше не буде військової допомоги. Така роль нині України і так вона сприймається в усьому світі,

– зауважив російський публіцист з США.

Позиція інших країн і ставки Москви

Він продовжив, що з огляду на це змінилась і позиція Німеччини, яка тепер такий же потужний союзник України, як і Велика Британія. Для Москви це були останні політичні ставки – всадити Україну за стіл перемовин і прихід "трампістів" до влади у США. І те, й інше провалилось.

"Путін дуже неврівноважено себе поводить. Мобілізація, анексія окупованих територій. Де тепер їхня конституція", – наголосив Піонтковський.

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Путін не вміє вести публічні перемовини

За його словами, Путін не погодиться на публічні перемовини, бо він не вміє їх вести. Кремлівський диктатор читає свої промови з папірця, відповідає на заготовлені запитання.

Йому буде дуже важко з Зеленським, комунікативні якості якого набагато кращі, та і за ним правда. Путін же військовий злочинець,

– підкреслив російський публіцист з США.

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