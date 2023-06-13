Завдання Путіна – дотягнути: Боррель назвав умову, за якою Росія може погодитися на переговори

Усі війни рано чи пізно закінчуються переговорами та перемир'ям. Жозеп Боррель назвав умови, за яких Владімір Путін погодиться на перемовини з Києвом. Також він пояснив, чи планує взагалі російський диктатор припиняти агресію проти України.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель дав зрозуміти, що президент країни-агресорки Владімір Путін наразі не готовий до переговорів з Україною. Адже російський диктатор має певні вимоги та очікування.

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На що сподівається Путін

За словами Борреля, зараз російський диктатор чекає на результати виборів президента США. Голова дипломатії ЄС вважає, що до цього часу не варто сподіватися на початок російсько-українських переговорів, бо Путін просто не погодиться на це.

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, американці обиратимуть наступного голову держави у 2024 році. Виборчі процеси заплановані на 5 листопада.

Боррель заявив, що Путін допустив гігантську помилку та недооцінив Україну. На його думку, повномасштабне російське вторгнення розгорталося б зовсім інакше, якби Дональда Трампа обрали на другий термін.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики під час інтерв'ю зазначив, що не знає, чи контактують між собою Київ та Москва. Він згадав лідерів, які намагалися вплинути на російського диктатора. За словами Борреля, усі вони після розмов із Путіним стверджували, що президент Росії має військові цілі, і він не хоче зупиняти війну, доки їх не досягне. Водночас Брюссель розраховує, що Китай вплине на президента Росії та допоможе зупинити агресію держави-терориста проти України.

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