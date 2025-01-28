Україна вже готова: чому перемовини можуть початись ще дуже не скоро

Адміністрації президента США Дональда Трампа працює над можливими переговорами між Україною та Росією. Але насправді все не так близько, як може здаватися.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що увесь такий процес завжди надзвичайно повільно відбувається. Найголовніше, що Дональд Трамп знає – Україна готова до таких переговорів.

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Чому все може затягнутися

Як наголосив Ступак, повномасштабна війна в Україні близька до світової. Тут залучена величезна кількість різних країн. І організувати такі переговори не так і просто.

Зараз Трамп поступово освоюється при владі. Очевидно, що йому потрібно проаналізувати звіти, прогнози від аналітичних організацій та остаточно сформувати бачення, як все потрібно зробити. Тоді все запрацює. Але є ще фактор Росії.

Не можна забувати, що вони всі у Кремлі трохи "ударені". Кожен другий-третій у Кремля – виходець зі спецслужб СРСР. У них є характерна риса, що вони ніколи не підуть з протягнутою рукою. Умовно, нехай до мене приходять, навіть якщо мені погано. І ось Путін те саме починає говорити, що "чекає сигналу" від США. Це також затягує процес,

– сказав Ступак.

Додамо, нещодавно ЗМІ повідомляли про так званий "100-денний план" щодо завершення війни від Трампа. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, що жодного такого плану немає.