В Україні сформують постійну переговорну групу для перемовин з Росією
- Україна створює постійну переговорну групу, але деталі щодо її складу поки що не відомі.
- Україна наполягає на повному припиненні вогню для відновлення миру та готова до зустрічі на рівні лідерів для вирішення ключових питань.
Удень 19 травня президент повідомив, що провів нараду щодо дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення реального, надійного миру. Під час заходу мовилося про створення переговорної групи від України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
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Буде створена постійна група для переговорів
Поки що відомо досить мало деталей про неї.
Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу,
– написав Володимир Зеленський.
Він не навів жодних подробиць, хто може увійти до складу такої групи.
Під час наради обговорили результати зустрічі з росіянами в Туреччині. За словами Зеленського, представникам України "вдалось утримати розмову в достойних рамках", відкинувши всі спроби російських погроз.
Найбільшим результатом перемовин стала домовленість про обмін. Зараз Україна працює над деталями. Планують обміняти військовополонених у форматі 1000 на 1000.
"Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв'язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", – підкреслив гарант.
Наша держава координує свої дії з партнерами практично в щоденному режимі.