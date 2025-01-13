Неприємні для України: чи можуть Росія та США укласти таємні домовленості

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що хоче завершити війну в Україні. Вже навіть йдуть розмови про організацію зустрічі між ним та російським диктатором Путіним. І Україні тут важливо відстояти свої інтереси.

Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян, зауваживши, що вже були різні заяви від американських та російських посадовців. Слів завжди багато. А от дії – це те, на що потрібно зважати.

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Чого очікувати Україні

Як вважає Асланян, видається, що наразі адміністрація Трампа наштовхує Україну на погані умови щодо завершення війни. Вже лунають думки, що наша держава не вступить в НАТО, а Росія не забереться з окупованих територій. Підтримка України від США також перебуває під питанням. Тут нашій державі важливо не попастися на ці ультиматуми і вийти з надскладної ситуації.

Коли в рамках дискусії та політичного маневрування хочуть відповідь "так" або "ні", то це завжди програшна позиція. От каже Волц, що 18-річні підуть воювати. Стоп. А чому ви так вирішили? У нас своя позиція. На сьогодні видається, що Путіну дають можливість не програти і не розстатися з тим, що він нахабно хапнув,

– каже Асланян.

Тут важливо, аби президент України Володимир Зеленський проявив усю свою майстерність. Саме в таких надскладних ситуаціях і виростають політики світового рівня. Важливо показати, що Україна – не об'єкт торгівлі. Все потрібно вирішити згідно із законом, а не за "правом російського гопника".

Нагадаємо, представник команди новообраного президента США Майк Волц заявив, що йде підготовка зустрічі Трампа і Путіна. Телефонна розмова між ними може відбутися упродовж найближчих днів або тижнів.

У листопаді 2024 року ЗМІ повідомляли, що нібито між ними вже була розмова. Але потім ніхто цього не підтвердив.