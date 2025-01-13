Трамп хоче відповіді: чому в Кремлі змінили риторику щодо "мирних переговорів"

Росія хоче зараз піти на перемовини з Україною, але пробує виторгувати собі якнайкращу позицію. Так можна пояснити останні заяви різних посіпак Путіна щодо переговорів.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що в Кремлі вже починають натякати, що готові сідати та домовлятися, але для цього Захід повинен піти на певні поступки. Саме тому зараз пішли заяви Пєскова про відновлення контактів з Путіним.

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Росія продовжує торгуватися

Як вважає Рейтерович, Росія хоче, щоб Захід та Україна виконали усі її поступки. Але команда Трампа вже зробила дві щедрі пропозиції країні-агресорці. Утім, в Росії продовжують підвищувати ставки.

Перша пропозиція стосувалася того, що Україна навряд чи вступить до НАТО. Другу озвучив радник Трампа Майк Волц, який говорив про нереалістичність повернення усіх окупованих територій нашої держави.

Трамп тепер хоче почути у відповідь, що Росія готова сідати за переговори та чимось поступатися. Але поки не американська адміністрація нічого з цього не почула. Росія продовжує грати у свою гру. Вони думають, що можуть ще підіймати ставки; що нібито мають час ще до 20 січня. А вже після цієї дати вирішуватимуть, на що вони згодні, а на що – ні,

– сказав Рейтерович.

Цілком ймовірно, що найближчими днями "вилізатимуть" різні російські чиновники та висуватимуть вимоги до перемовин. Але зрештою вони будуть змушені на них піти, адже Росія має багато проблем через таку інтенсивну війну.

Нагадаємо, нещодавно Майк Волц заявив, що триває підготовка до зустрічі Трампа і Путіна. Найближчими днями або тижнями може відбутися телефонна розмова між ними.