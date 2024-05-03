У ГУР заявили, що війна закінчиться переговорами: речник Зеленського дав пояснення

Речник президента України Сергій Никифоров пояснив слова представника ГУР Вадима Скібіцького щодо завершення війни переговорами. Він зазначив, що першим кроком до миру стане майбутній Саміт миру.

За словами Скібіцького, Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. На його думку, вони можуть розпочатися не раніше ніж у другій половині 2025 року.

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Можливість переговорів

В інтерв'ю The Economist заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що не бачить можливості виграти Росію на полі бою. За його словами, якщо відкинути окупантів назад до кордонів, то це не завершило б війну – вона має закінчитися договором.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров відповів на ці слова, зазначивши, що першим етапом стане Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15 – 16 червня.

Україна та Швейцарія організовують Саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру,

– зазначив речник.

Додамо, що Росія не буде присутньою на саміті – Кремль сам неодноразово заявляв, що не зацікавлений у такому форматі. Проте в швейцарському МЗС наголосили, що відповідний процес без Москви є немислимим.

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