Перемовини Києва і Москви: у РНБО оцінили, наскільки вони є реальними

На порядку денному знову з'явилося питання про ймовірність переговорів між Україною і Росією. У РНБО прокоментували можливість діалогу з агресором.

Кілька днів тому Владімір Путін вкотре заговорив про нібито готовність до переговорів, але на умовах Стамбульських документів. У РНБО оцінили заяву російського диктатора.

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Розмовляти – то не про Росію

Так, секретар РНБО Олександр Литвиненко поставив під сумнів серйозність намірів Путіна. На його переконання, очільник Кремля насправді не прагне сідати за стіл переговорів.

Також посадовець підкреслив, що вести діалог не притаманно російській стратегічній культурі. З окупантами можна розмовляти лише мовою сили.

Литвиненко наголосив, що саме тому західні союзники мусять допомогти Україні, озброївши її, здолати Росію. Інакше, впевнений секретар РНБО, війна продовжиться вже на територіях інших країн.

До слова, президент Зеленський наголосив, що Україна готує другий саміт миру, на якому обов'язково повинні бути присутніми представники країни-агресорки.

Крім того, глава держави повідомив, що має план перемоги, і планує поділитися ним із Джо Байденом.