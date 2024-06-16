Жодні ультиматуми не є перемовинами, – Зеленський сказав, чому провалилася зустріч у Стамбулі

Володимир Зеленський пояснив, чому перемовини між Україною та Росією, які відбулися у турецькому Стамбулі, не мали успіху. Глава держави зазначив, що на цю зустріч російська сторона прийшла з ультиматумами.

А це аж ніяк не свідчить про готовність до конструктивних переговорів. Про це президент України заявив під час пресконференції на полях Саміту миру у Швейцарії, передає 24 Канал.

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Чому не вийшло домовитися з Росією у Стамбулі

Український лідер наголосив, що "жодні ультиматуми не є перемовинами". Через це в української і російської сторін у Стамбулі не вийшло домовитися про подальший розвиток подій.

З цими ультиматумами Путін приїхав на танках під час повномасштабного вторгнення, оточив нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, я про всі злочини (російської армії – 24 Канал) вже говорив. І показали ультиматум, нічого не змінилося,

– пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що згодом від російської сторони цих ультиматумів було дуже багато різних. Як зауважив Зеленський, ці ультиматуми майже нічим не відрізняється від останніх "пропозицій", які в Путіна були кілька днів тому.

"Тому, що у нього ніякі не пропозиції, у нього просто ультиматуми. А вони дають йому можливість робити паузи", – сказав глава держави.

Український очільник підкреслив, що Мінські угоди – це також був ультиматум для нашої держави й був заморожений конфлікт. Адже для Путіна потрібна була пауза, щоб підготуватися до вторгнення.

В цьому ж разі російському диктатору, за словами Зеленського, ультиматуми потрібні, щоб підготувати своїх військових, натренувати їх, бо Путін втратив вже натреновану армію.

Що висував Путін в останніх "пропозиціях"

Російський диктатор Владімір Путін 14 червня цинічно заявив, що нібито готовий до перемовин з Україною про мир "хоч завтра". Однак тут одразу почав ставити нові умови для початку переговорів.

Зокрема, Путін заявив, що, мовляв, українські війська мають бути виведені з усієї території "нових російських регіонів". Крім того, Київ, за словами президента Росії, має заявити про намір відмовитись від планів вступити до НАТО.

Також Путін просить скасувати санкції, які на Росію наклали після початку вторгнення в нашу державу. Російський диктатор також марить про нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її "демілітаризацію та денацифікацію".