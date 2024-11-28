Цей варіант робочий, – дипломат пояснив, як Трамп може примусити Росію до миру

У майбутній адміністрації Дональда Трампа вже говорять про потребу визначити, хто сидітиме за столом переговорів та якими будуть параметри угоди між Україною та Росією. Ключовою частиною переговорного процесу нібито мають стати європейські країни.

Наразі це малореалістичний сценарій, а говорити про нього з практично погляду важко. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що переговори можливі тільки тоді, коли сторони хочуть досягти якогось результату.

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Як змусити Путіна сісти за стіл перемовин

Під час переговорів кожна зі сторін має свою мету, але передумовою їх проведення є готовність кожного чимось поступитися. Чим може поступатися Україна, якщо частина її території окупована? Звісно, свій суверенітет, землі ніхто не буде віддавати.

Так само малоймовірно, що Путін визнає, що є агресором, вбивцею і злочинцем. Тому неправильним підходом адміністрації Трампа є змушувати Україну говорити з Росією сам на сам. Наша держава є частиною цивілізованого світу на чолі зі Сполученими Штатами.

З одного боку мають сидіти 50 країн, які утворили "Рамштайн", а з іншого - терористична Росія. Тоді можна говорити про якийсь результат. А якщо нам кажуть домовлятися з Путіним, то це не та позиція, яка може привезти до рішень,

– зауважив дипломат.

Має бути єдиний підхід України та всіх західних держав. Тоді є шанси, що російський диктатор усвідомить, що у нього нічого не вийде й він не може тиснути на українських політиків і щось вимагати. Щоб досягти результату, треба діяти єдиним дипломатичним фронтом.

Чи дієва пропозиція про корисні копалини

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна є однією з найбагатших країн, за кількість природних ресурсів, мінералів. Тому США мають допомогти виграти війну, бо Дональд Трамп хоче "повернути наші гроші".

Більшість корисних копалин є на сході України, тому, щоб до них дістати, треба не тільки звільнити території, а зробити так, щоб їх не обстрілювали.

Цей варіант робочий. Він не означає, що потрібно віддати всі свої корисні копалини американцям. Має бути нормальна взаємодія, розподіл, що кому належить, спільне виробництво – все це предмет переговорів, але сама ідея правильна,

– наголосив Володимир Огризко.

Окрім цього, є інші речі, наприклад, завантаження американського ВПК замовленнями для України та Європи. Це не менш важливо для Трампа. Загалом у нас є багато пропозицій, які можуть бути вигідними для нового президента США. Це дозволить у підсумку зробити план Трампа повністю проукраїнським.

"Для цього на всіх рівнях має йти інтенсивний обмін думками з новою американською адміністрацією. Уже зрозуміло, хто є найближчим оточенням Трампа, хто може впливати на його думку. Також потрібен безпосередній контакт двох президентів", – додав ексміністр закордонних справ України.