Путін вирішив йти вперед, він заблокує будь-яку угоду, – Зеленський про переговори з Росією

Росію не цікавить мир. Президент країни-агресорки Владімір Путін блокуватиме будь-яку угоду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Так він прокоментував можливість перемовин з Кремлем.

Цікаво Чи хоче Путін вийти з війни: Шейтельман оцінив заяви президента Росії

Путін блокуватиме угоди

Зеленський відкинув можливість будь-якої дипломатії з Росією. Президент нагадав, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки Путін не хоче миру.

Росію не цікавить дипломатичний шлях. Були переговори у Ватикані, Туреччина теж намагалася, але результат завжди той самий: нікому не вдалося. Не тому, що лідери слабкі, а тому, що кінець війни суперечить бажанням Путіна. Путін вирішив рухатися вперед, будь-яка угода буде заблокована Путіним, достатньо подивитися на зернову угоду,

– вважає український лідер.

Він підсумував, що не бачить жодних проблисків надії на дипломатію.

Варто прочитати Робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою, – Зеленський звернувся до українців

Путін – не людина слова

Раніше Зеленський казав, що вести переговори можна з тим, хто вміє тримати слово, а це точно не про Путіна, Зокрема, він згадав ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, який понадіявся на гарантії від очільника Кремля і передчасно потрапив у пекло. Ця історія – доказ того, що будь-який компроміс з президентом Росії є неможливим.

Коли ти хочеш з кимось компромісу чи діалогу, з брехуном цього не зробиш,

– наголосив український лідер.

Він додав, що те, що значить домовлятися з Путіним, можна побачити на прикладах сучасних Грузії та Молдови, які теж у свій час зазнали російського вторгнення і досі лишаються частково окупованими.

Зеленський і раніше вказував на те, що Путін – брехун. Коментуючи смерть Пригожина до цього, президент наголошував, що загибель ватажка вагнерівців в авіакатастрофі – це сигнал для міжнародних партнерів, які досі вірять у можливість діалогу з воєнним злочинцем.