У Путіна не вийде залякати Трампа через одну просту причину
Російський диктатор Владімір Путін всіляко намагається залякати світ своєю "могутністю". Це ніяк не вплине на новообраного президента США Дональда Трампа.
Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет, зауваживши, Дональд Трамп є абсолютно непередбачуваним. Від нього можна очікувати різних несподіваних кроків.
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Чого очікувати від Трампа
На його думку, Трамп буде кращим для України від чинного президента США Джо Байдена. Допомога від демократів була аж надто повільною.
Ймовірно, ситуація з приходом Трампа буде кращою, ніж зараз. В нас безпорадна адміністрація, яка повільна в допомозі. Президент Байден відповідальний за втрати українців. Він не надав необхідну допомогу в потрібній кількості. І це назавжди буде частиною його спадщини,
– сказав МакБет.
Якщо Захід буквально перестане підтримувати Україну, то наша держава впаде. Це спонукатиме Китай таки піти в атаку на Тайвань. Цього не може допустити Дональд Трамп через руйнівні наслідки для США.
Китай – головна турбота Трампа. Важко сказати, що США підтримують Україну лише через Тайвань. Але в певному сенсі це так. Україна – демократія, яку треба підтримати. Але Тайвань робить чіпи для всього світу. Якщо Китай піде на Тайвань, то це зруйнує економіку США. Путін може лякати Трампа як завгодно. Але справжнім ворогом є Китай. І Трамп зосереджений на цьому,
– зауважив МакБет.
Додамо, українська делегація на чолі з радником голови Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідала США, де провела зустрічі, зокрема, з командою Дональда Трампа.