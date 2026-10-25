Україна, США та Росія домовилися про тристоронні переговори в листопаді, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та Росія домовилися провести в листопаді зустріч переговорних груп у тристоронньому форматі. Американська сторона отримала підтвердження готовності Володимира Путіна до таких переговорів, однак місце зустрічі ще визначають.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ведучій ТСН Аллі Мазур.

Що відомо про майбутні переговори?

Після консультацій в Осло американські представники вирушили до Санкт-Петербурга, де обговорювали можливість тристороннього формату з російською стороною.

Ми поговорили з американцями, і американці поїхали в Санкт-Петербург і домовились, що дві сторони війни, я маю на увазі Росія та Україна, готові до тристоронньої зустрічі на якійсь території. Обговорювали Абу-Дабі. Це може бути та не Близький Схід, це може бути і Європа, та чи інша столиця. Але ми домовились, і є підтвердження від американців,

– заявив Зеленський.

Водночас Україна також наполягає на участі європейських партнерів у переговорному процесі.

Володимир Зеленський також заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів технічних груп за участю США та Росії, однак очікує від них конкретних результатів. Серед можливих домовленостей – енергетичне перемир’я, припинення ударів по морській та зерновій інфраструктурі, обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" або зустріч лідерів.

Енергетика, зерно, люди – це конкретика, а зустріч на рівні лідерів – це можливість мати конкретику після нашої тристоронньої зустрічі. Ось що ми просимо і пропонуємо. Не вимагаємо, а пропонуємо американській стороні,

– наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що листопад покаже, чи справді Росія готова до серйозних переговорів, чи заяви Володимира Путіна є лише політичним трюком.

Які гарантії безпеки потрібні Україні?

Зеленський прокоментував документ із напрацюваннями американської сторони, який спецпосланець президента США Стів Віткофф привіз Путіну після консультацій в Осло. У ньому є різні пропозиції щодо можливого врегулювання, однак Київ має чітку позицію щодо ключових питань безпеки.

Зокрема, Україна не погоджується на нейтральний статус держави та обмеження чисельності або спроможностей української армії.

Наші гарантії безпеки – це наші гарантії безпеки. Вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Отже, висновки зрозумілі, що обмеження нашої армії та нейтральність України не обговорюється,

– підкреслив глава держави.

Він не став розкривати всі деталі документа, пославшись на домовленості з американською стороною. Водночас Зеленський зазначив, що питання територій Україна готова обговорювати винятково на рівні лідерів.