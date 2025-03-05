Якщо Зеленський публічно вибачиться, наслідки будуть незворотні: потрібні інші підходи до Трампа

Після зустрічі 28 лютого Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка закінчилась сваркою, у відносинах України та США потрібна пауза. Після цього може відбутися переговори українського та американського президентів, але вже не в Білому домі.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що Зеленському не можна знову зустрічатися з Трампом в Овальному кабінеті і вестися на "запрошення" Джей Ді Венса. До слова, віцепрезидент США зауважив що у налагодженні відносин України та США не грають ролі "публічні вибачення та звернення". Потрібно, на його думку, "приватно звернутися до Трампа" і сказати, що потрібно українцям.

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Потрібно витримати тиск

Фесенко вважає, що адміністрація Трампа готова прийняти Зеленського в Білому домі лише для того, щоб він там саме там перед телекамерами публічно вибачився перед Трампом.

Якщо це відбудеться, тоді на Україну будуть так тиснути по всіх питаннях, що у нас не залишиться вибору, як говорити, що "все буде виконано",

– наголосив політолог.

Тому, на його думку, зараз потрібно витримати тиск, підтвердити свою гідність і те, що Україна не буде поступатися в принципових питаннях, але готова на реальні компроміси.

Це стосується, за словами політолога, зокрема, переговорного процесу щодо завершення війни. Разом з нашими партнерами необхідно активно працювати над початком робочих технічних переговорів про припинення вогню. Також визначити представників, партнери мають залучити Росію і після цього починати прямі переговори з нею.

Зверніть увагу! Після сварки в Білому домі Володимир Зеленський 4 березня перепросив у Трампа за розмову на підвищених тонах та зауважив, що Україна готова до миру. Видання The Telegraph дізналося, що зробити такий крок президента України переконав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Спроби поступової нормалізації відносин між США і Україною будуть зроблені, але наразі не можна спрогнозувати, чи вийде щось з цього,

– припустив він.

У разі, якщо адміністрація Трампа хоче використати сьогоднішню ситуацію, зокрема тиск на Україну, лише для того, щоб домовитись з Росією нашим коштом, тоді, за словами політолога, нам не варто поспішати робити поступки у бік США.

Це мають бути взаємозв'язані процеси, в цих переговорах необхідно піклуватися про захист наших інтересів. Є речі, на які можемо погодитись, наприклад, на припинення вогню. А є такі, на які погодитись не можемо, зокрема, на визнання окупованих територій російськими,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Тому Україні, на думку політолога, потрібно поєднувати гнучкість в переговорному процесі, готовність до нього і домовлятися, та одночасно дбати захист наших інтересів.

Зазначимо, що заяви Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів та згоду підписати договір про корисні копалини може бути недостатньо для того, щоб Трамп відновив військову допомогу Україні. Він призупинив її до того часу, поки не переконається в тому, що Київ справді готовий до перемовин.