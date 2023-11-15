Є ознаки, що Росія готувалася до відступу з Херсонщини, – Гудков

В окупантів, схоже, суттєві проблеми й вони не дарма заявили про буцім перегрупування на лівобережжі Херсонщини. Скасована "передислокація" дійсно могла бути частиною підготовки до відступу російських військ.

Утім, вона анулювалася через певні непорозуміння між Владіміром Путіним та військовим командуванням Росії. Оскільки очільник Кремля наказує не відступати, а генерали, бачачи реальну війну, справді думають про відхід. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Що вказує на те, що Росія справді готувалася до відходу

Російські пропагандисти 13 листопада заявили, що військові командування "Дніпро" буцімто перегруповуються на схід від річки Дніпро.

Є ознаки, що Росія готувалася до відходу з Херсонщини. Вони про це думають. Імовірно, там "гаряча" ситуація й неможливість відбивати наступальні атаки українських Збройних Сил,

– зауважив російський опозиційний політик.

Зазначимо, повідомлення про фактичний відступ окупантів опублікували пропагандистські топагентства Росії – "РИА Новости" і "ТАСС". За словами Гудкова, ці ЗМІ дуже консервативні й ніколи не публікують такі важливі рішення, які змінюють та впливають на позицію російського суспільства щодо війни в Україні.

Втім, через кілька хвилин новини про "перегрупування" раптово зникли з усіх російських ЗМІ. Частина сайтів заявили, що новина була опублікована "помилково".

Оцінивши наслідки такого непродуманого кроку, вони терміново видалили цю новину. Хотіли якнайкраще, а вийшло як зазвичай – бардак,

– наголосив Гудков.

Також росіяни могли припустити, що повідомлення про "перегрупування" підніме бойовий дух українського війська та союзників, тому "випадково" скасували повідомлення.

Гудков про "перегрупування" окупантів: дивитися відео

Боротьба між Путіним та генералами

На думку Гудкова, такі заяви про відхід можуть свідчити про боротьбу між Владіміром Путіним та Генеральним штабом Росії.

Очільник Кремля вимагає успіхів від російських військових на полі бою та не дозволяє відступати ні на крок. Військове командування бачить реальну війну: коли вичерпуються ресурси, гинуть люди, змінюються настрої, тому готові відвести російську армію на "кращі" позиції.

Станом на 15 листопада Росія втратила 314 290 особового складу. Також українські військові знищили 5 377 танків, 10 114 бойових броньованих машин, 7 647 артилерійських систем, 884 реактивних систем залпового вогню, 582 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери тощо.

"Відбувається боротьба всередині істеблішменту й питання "що робити з війною: відправляти на загибель десятками – сотнями тисяч чи спробувати перегрупуватися?". Я думаю, що ця боротьба відображається у суперечливих командах головних пропагандистських структур – "РИА Новости" і "ТАСС"", – підсумував Геннадій Гудков.

Росіяни заявили про буцім відступ з Херсонщини