"Перехід червоних ліній": частина депутатів "Голосу" створюють окреме об'єднання

Олександра Устінова під час засідання Ради 16 червня оголосила про створення об'єднання "Справедливість". Туди увійдуть 10 нардепів від "Голосу".

За словами Устінової, до таких дій їх спонукала поведінка керівництва політсили. Політикиня зауважила, що підтримка з боку "Голосу" антимовного закону є зрадою інтересів українців.

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Керівництво нашої партії фактично перетнуло червоні лінії і зрадило інтереси своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру,

– заявила Устінова.

"Голос" у Раді вже "не існує"

Нардепка заявила, що упродовж останніх 5 місяців фракція "Голос" вже не існує у Верховній Раді. Керівництво не представляє інтересів навіть 50% однопартійців. Окрім того, очільники політсили зрадили цінності, які "Голос" декларував перед виборами.

Якою буде "Справедливість"

За словами Устінової, новостворене об'єднання "Справедливість" відстоюватиме інтереси українців, а не керівництва "партії, фракції чи окремих олігархів".

До об'єднання увійшли:

Соломія Бобровська;

Галина Васильченко;

Роман Лозинський;

Юлія Клименко;

Наталя Піпа;

Ольга Стефанишина;

Олександра Устінова;

Володимир Цабаль;

Андрій Шараскін;

Ярослав Юрчишин.

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Скандал навколо "Голосу" та антимовного закону

Завдяки 5 голосам нардепів від "Голосу" на порядку денному у Раді опинилися русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1. Зокрема, у них мовиться про відтермінування положення мовного закону, які стосуються обов'язкового показу фільмів на телебаченні українською.

Нардеп від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович заявив, що ці вирішальні голоси дали Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко та Андрій Осадчук.

Водночас у "Голосі" заявили, що голосування було помилковим. Політсила не підтримує жодних ініціатив, покликаних поставити під сумнів закони про українську мову.