Російський військовослужбовець перебуває на другій лінії оборони під Кремінною, що в Луганській області. У розмові зі своєю мамою він сказав, що буцімто воює не проти українців, а представників інших національностей.

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Російський солдат розповів, що ЗСУ оточили окупантів

Окупант сказав, що українців буцімто вже немає, а натомість воюють темношкірі, араби, французи, канадці, фіни та американці. Його мама в дусі пропаганди підтримала слова сина та сказала "вся Європа".

Після цього росіянин запропонував привезти своїй мамі вухо темношкірого. Жінка відмовилася від кровожерливої пропозиції, на що росіянин розсміявся. Військовослужбовець з Росії сказав, що "це нормально".

Водночас російський солдат пожалівся на погане ставлення до людей. Він розповів про те, що валяється труп російського солдата, який ніхто не забирає. "Б**ть, комбату взагалі нас**ть", – сказав він.

В окупантів туберкульоз та виразки

Крім того, він поплакався мамі про те, що їх погано годують. За словами окупантам, російським військовим доводиться ледь не боротися за їжу. Росіяни можуть не їсти по дві доби.

Через погані умови російські загарбники починають сильно хворіти: у них, як сказав солдат, відкриваються виразки та є випадки туберкульозу.

Також у розмові з мамою окупант зізнався, що ЗСУ оточували їх та провалили оборону. Він поскаржився на потужні обстріли.

На Луганщині запеклі бої

На Луганщині продовжуються запеклі та важкі бої. Ворогу вдалося підготуватися до них, укріпивши оборону та підтягнувши резерви. Крім того, Росія стягнула резерви.

Українські військові поступово просуваються на Луганщині та вже звільнили 12 населених пунктів регіону.

13 листопада ЗСУ звільнили Макіївку, що у Сватівському районі. Окупанти вщент зруйнували село, яке розташоване за 148 кілометрів від Луганська.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що після звільнення правого берега Херсонщини наступним напрямком активного контрнаступу української армії може стати Луганщина.

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