Понад 70 постраждалих, є загиблі: у Китаї перекинулися туристичні човни

На південному заході Китаю сильні пориви вітру перекинули туристичні човни. Серед людей, які перебували на суднах, є загиблі та травмовані.

Про це 24 Канал пише з посиланням на видання "Сіньхуа" та Reuters.

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Надзвичайна ситуація в Китаї

У неділю, 4 травня, у провінції Гуйчжоу чотири туристичні катери, які стояли на річці, перекинув сильний вітер. На суднах перебували люди. Внаслідок раптової негоди у водоймі опинилися 84 людини.

Десятьох туристів врятувати не вдалося. Останню загиблу людину дістали з річки в понеділок, 5 травня. 74 пасажирів човнів рятувальники перевезли на берег. Китайські державні ЗМІ пишуть, що за медичною допомогою звернулися 70 людей. Усі вони перебувають у задовільних станах.

До операції з порятунку туристів та ліквідації наслідків аварії залучили майже 500 надзвичайників. Президент Китаю Сі Цзіньпін доручив владі провінції "зробити все можливе".

Китайський лідер також дав завдання якнайкраще посилити заходи безпеки, щоб запобігти великій кількості нещасних випадків на туристичних атракціонах та у великих громадських місцях.

Нагадаємо, у травні минулого року в провінції Гуандун сталася інша трагедія – обвалилося шосе. Внаслідок цього загинули майже 40 людей. На місці обвалу утворилася велика прірва.