Мамі можемо дати вагон, – Зеленський жартівливо відповів на запитання польського журналіста

У вівторок, 19 грудня, відбувся технічний переліт цивільного літака з аеропорту "Бориспіль". Boing 777-300 перебував на стоянці від моменту закриття повітряного простору України.

Під час підсумкової пресконференції Володимира Зеленського польський журналіст запитав, коли повітряні судна знову прилітатимуть до України. Кореспондент дуже хотів би, щоб до нього в Київ приїхала мама.

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"Мамі можемо дати вагон. Поки що так, щоб допомогти. Мама – це святе", – відповів Зеленський.

Президент також попросив передати мамі польського журналіста, що в Україні працюватимуть над реалізацією її ідеї.

Відкриття аеропорту "Бориспіль" – серйозна операція

Сьогоднішній рейс Boing 777-300 відбувався без пасажирів і багажу на борту. Літак перегнали до французького аеропорту. Від початку великої війни це вже четвертий успішний переліт повітряного судна.

Відновлення цивільних авіарейсів означатиме перемогу України, зокрема її протиповітряної оборони. Однак для цього потрібно багато чого зробити – приблизно стільки, як для повернення контролю над Чорним морем.

"Бориспіль" – це як Чорне море. Це дуже серйозна операція,

– наголосив Зеленський.

Однак над цим уже працюють – і колись українське небо знову буде вільним.

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