Використовує амбіцію Трампа: на які підступи може піти Росія для зриву домовленостей

Росія намагається затягнути переговорний процес, використовуючи амбіції президента США Дональда Трампа. Він прагне швидких результатів до 20 квітня, але не може знайти компроміси, які влаштовуватимуть обидві сторони.

Москва спробує зірвати переговори: вимагатиме включити пункт про мінеральні угоди до фінального комюніке. Як зазначив 24 Каналу політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, у такий спосіб Росія зможе контролювати процес.

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Чому Трамп поспішає

Росія використовує класичну переговорну тактику, що бере свій початок ще з часів Радянського Союзу та Холодної війни. Очевидно, що Москва не налаштована на конструктивний результат. Вони налаштовані на продовження бойових дій і затягування процесу.

Однак, враховуючи перебільшене его Трампа, росіяни заявлятимуть, що вони лише за мир. Вони пропонуватимуть американській стороні величезний список питань, на яких готові вести діалог, щоб показати публіці, що американці отримали певний результат. Таким чином Росія намагається втягнути американців у процес, використовуючи амбіції Трампа.

Наприклад, 20 квітня буде рівно три місяці з його інавгурації, що є важливим моментом для Трампа. Йому необхідно підбити підсумки своїх досягнень,

– зазначив Буряченко.

Знову ж таки, не варто забувати про зустріч із Сі Цзіньпіном, яка має відбутися в червні. Трамп прагнутиме швидких результатів, і саме це може бути причиною, чому наразі не видно конкретики в перемовинах. Адже різниця в позиціях між Росією й Україною все ще дуже велика, і американська делегація, яка перебуває посередині, не може швидко знайти компроміси, які влаштовували б усі сторони. Тому для швидкого результату потрібен час.

Як Росія зриватиме переговори

Росія "вкидає" питання щодо своїх мінеральних ресурсів та добрив. І насправді ніхто не розуміє, чому саме це стало частиною переговорів і чому Москва наполягала, щоб це питання стало 5 пунктом у домовленостях зі США.

Вони роблять це з простої причини: на певному етапі переговорного процесу, ймовірно, на наступному, буде підготовлений один єдиний документ, який базуватиметься на 2 різних угодах. Росія вимагатиме, щоб цей пункт також був включений у фінальне комюніке, і таким чином вона зможе контролювати процес.

Це своєрідна "закладка", яка дозволяє Росії зривати переговори на будь-якому етапі,

– наголосив Олексій Буряченко.

Це типова тактика, коли одна сторона нарізає багато дрібних питань і підштовхує опонента до думки, що вже половина шляху пройдена, а залишилось лише трохи. Водночас використовується стратегія "циган на базарі", коли тебе обволікають, а ти розумієш, що потрібно швидко прийти до результату.

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Американська сторона боїться припуститися помилки, і ця комбінація факторів призводить до того, що в результаті першого раунду переговорів не вдалося досягти навіть спільного фінального документа між США та Росією. Тоді, коли обидві сторони виходять зі своїми документами, частково узгодженими між собою.

Зверніть увагу! Трамп припустив, що Путін може затягувати час в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною.

Своєю чергою Росія показує, що готова затягувати Сполучені Штати нібито в позитивний контекст, пропонуючи вільне судноплавство в Чорному морі, що здається проривом. Однак насправді це не так, адже ще під час телефонної розмови між Путіним та Трампом було відкинуто всебічне перемир'я.

Тепер Росія знову може в будь-який момент звинуватити Україну у зриві домовленостей, створюючи пастки на кожному етапі переговорів. Це дозволяє їй уникнути прогресу в досягненні сталого і справедливого припинення вогню з гарантіями безпеки для Києва.

Основною метою Росії є демонстрація конструктивної позиції для Трампа, щоб виглядати готовими до результату і навіть пропонувати більше, ніж вимагають США. Однак, коли "cease-fire" стане для Росії невигідним, наприклад, після 9 травня, він може бути не продовжений і не перейти на наступний етап, який передбачає надання Україні гарантій безпеки, що є головною ціллю наших переговорів.