Трампа це дратує: яку помилку допустив Путін, оголосивши "перемир'я"

Владімір Путін уже вдруге оголосив про так зване "перемиря". На перше умовне припинення вогню США навіть не реагували, а цього разу наголосили на важливості встановлення постійного миру.

Першого разу ми бачили "виставу для Трампа". Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, пояснивши, що тоді Путін сказав про "перемир'я" за пів години до його початку.

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У чому прорахунок Путіна

Очільник Кремля сподівався, що Україна не встигне відреагувати на так зване "великоднє перемир'я", а йому вдасться нас підставити. Тоді Путін продовжував війну на суходолі, але утримався від ударів з повітря, які могли б зафіксувати США. Це була підступна стратегія Росії.

Зараз він хотів повторити цей маневр, але реакція Сполучених Штатів уже інша. Перший раз вони ніяк не відреагували, бо хотіли отримати згоду України та Росії з їхнім мирним планом,

– сказав політолог.

Очевидно, що тепер Трамп хоче негайного початку переговорів про припинення вогню. Україна підтвердила, що готова до цього, а Путін продовжує наполягати на тимчасовому перемир'ї, ще й на датах, які вигідні тільки йому.

Його головна мета – забезпечити тишу й спокій під час параду у Москві 9 травня. Очільник Кремля не хоче, аби щось зіпсувало його урочистості. Але важливо, що одразу після російських заяв була реакція Білого дому. Там чітко сказали, що потрібне повне припинення вогню, а не тимчасове.

Реакція США була швидкою. А це означає, що американці не вірять у гру Путіна. Скоріш за все, Трампа вона дратує. Він сам про це казав вже декілька разів,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Президент США написав, що у нього складається враження, ніби Путін його дурить. Така реакція Трампа не є остаточною, але це перший крок до зміни стану справ. Ба більше, на ситуацію впливає позиція президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив, що потрібно збільшити тиск на Путіна.